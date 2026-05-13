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通勤派對吸客…舊金山灣渡輪客流量 已超過疫情前水平

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山灣渡輪的客流量已經超過疫情前的水平。（取材自舊金山渡輪公司網站）
舊金山灣渡輪的客流量已經超過疫情前的水平。（取材自舊金山渡輪公司網站）

舊金山灣渡輪的客流量已經超過疫情前的水平，其他灣區的公交工具卻仍滯後。舊金山灣渡輪是如何成為意想不到的成功案例？

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，DJ JP Breganza的演出期間，似乎有些不尋常的景象。數十人隨著瓦利賀嘻哈組合SOB X RBE的歌曲「Anti」搖頭晃腦，但成排的支撐柱和明亮的頂燈與夜店的氛圍完全不同。直到鏡頭切回Breganza時，大家才恍然大悟：這場派對竟然是在一艘通勤渡輪上舉行的。

這的確是個奇特的構想，但卻非常成功。「每個人都立刻投入其中，」Breganza說，「就連渡輪工作人員也面帶笑容，玩得不亦樂乎，和我們一起跳舞唱歌。」

儘管BART、Muni和Caltrain等灣區公交系統都面臨巨額預算缺口和迫在眉睫的服務削減，通勤客流量仍低於疫情前水平，但渡輪的乘客數量卻比疫情前有所增加。但這並非因為乘坐渡輪通勤的人數增加—工作日的客流量仍然低於2019年的水平。相反的，每到周末雙層渡輪憑藉優惠的票價、現場音樂以及更舒適安靜的乘船方式，吸引了新的乘客、遊客和球賽球迷。

平日搭渡輪的人通常是因為不塞車，然而，與搭乘BART或開車相比，周末搭乘渡輪就像搭乘遊輪出行一樣，有著輕鬆愉快的度假心情。

達爾斯托姆（Mattias Dahlstrom）說，他周六搭渡輪遊覽舊金山灣區。他在山景城住了13年，之前只開車去過瓦利賀。他說，雖然開車更省時，但不如搭渡輪舒服。「渡輪便利又舒服，沿途風景美極了。」

從2025年7月1日至4月29日，連接舊金山與瓦利賀和東灣的渡輪客流量比疫情前水準高出6%。工作日客流量下降約4.9%，但周末客流量激增65.1%，從4492人次增加至7418人次。周末最熱門的航線是連接舊金山與屋崙和阿拉米達的渡輪。

這與BART和Muni的情況形成了鮮明對比。BART歷來依賴工作日通勤客流，而隨著遠距辦公似乎成為常態，3月份的工作日客流量僅為2019年同期水準的49%左右—儘管周末客流量已恢復至87%。Muni的周末客流量已完全恢復到疫情前水平，但其工作日仍僅為2019年同期水準的80%。

疫情 灣區

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