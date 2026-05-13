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亞太裔傳統月「天使島」舊金山登場 重現歷史記憶

記者李怡／舊金山報導
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亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡/攝影）
亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡/攝影）

5月是全美亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），一場以天使島移民歷史為主題的跨界藝術演出，在舊金山引發觀眾共鳴。由屋崙芭蕾舞團推出的「天使島」本周於Herbst Theatre登場，今年演出最大亮點之一，是旅美華裔當代作曲家黃若親自到場，與觀眾分享創作理念，也讓這場結合歷史、音樂與舞蹈的作品，更添情感厚度。

「天使島」以1910年至1940年間，大批華人及亞洲移民被拘留於島上，在木牆上刻下的詩句為靈感，透過芭蕾、現場音樂與投影藝術，重現移民當年的孤獨、等待與對未來的渴望。演出吸引不少灣區亞裔家庭、藝術界人士與年輕觀眾到場，劇院座無虛席。

亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡/攝影）
亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡/攝影）

今年演出中特別加入由黃若創作的音樂段落。他在現場分享時表示，天使島刻詩不只是華人的歷史，更是一段關於「被看見」與「尋找歸屬感」的人類共同記憶。他說，自己多年來持續關注移民與身份認同議題，希望透過音樂讓更多年輕世代理解，亞裔移民的故事其實深深影響著今天的美國。

亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」 重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月芭蕾舞劇「天使島」 重現歷史記憶，觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

舞台上，來自不同族裔背景的舞者，以極具張力的肢體語言演繹移民遭受盤問、長期拘留與家庭分離的情境。背景則投影出當年移民刻在木牆上的中文詩句，包括「離鄉背井」、「有家難歸」等文字，讓不少觀眾紅了眼眶。

屋崙芭蕾舞團的董事會主席紀蘭表示，「天使島」以1910至1940年間天使島移民站的真實歷史為靈感，希望透過藝術形式，讓更多主流社會認識亞裔移民走過的路。

中國駐舊金山總領事張建敏指出，早期華人移民在天使島長期遭遇無理拘留、嚴厲盤問與屈辱體檢，卻依舊為美國社會的建設做出巨大貢獻，包括修建鐵路、開發礦產、開墾荒地。他並邀請現場觀眾多到中國走走，親身體驗當代中國社會的發展與人民的熱情。

舊金山 灣區 移民

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