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益智節目Jeopardy! 灣區人參賽率遠高於全美

編譯林思牧／綜合報導
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每天傍晚在ABC電視台播出的益智節目「Jeopardy!」（危險邊緣），灣區人均...
每天傍晚在ABC電視台播出的益智節目「Jeopardy!」（危險邊緣），灣區人均參賽率遠高於全國平均。（美聯社）

每天傍晚在ABC電視台播出的益智節目「Jeopardy!」（危險邊緣），灣區人均參賽率遠高於全國平均，這應該是反映了觀眾的教育水平。

舊金山紀事報報導，如果你感覺到灣區居民似乎總出現在Jeopardy!節目中，那並非你的錯覺。在全美最大的城市中，舊金山的人均參賽率位居前列，這充分證明了灣區頂尖大學、科技驅動經濟和創新文化的強大實力。

根據紀事報對粉絲經營的J! Archive網站整理的過去40年參賽者名單的分析，舊金山每10萬居民中約有25人參加過該節目。灣區人口最多的幾個城市的平均參賽率為每10萬人有13人。這兩個數字都遠遠超過全國每10萬人6人的平均值。

灣區居民哈特（Trey Hart）於2025年12月贏得了他的第一場比賽。哈特和其他前參賽者表示，灣區在節目中持續活躍，最終不僅僅是書本知識的積累。他們指出，在灣區九縣中，求知慾和多元化社區的氛圍，同樣是推動這項標誌性知識競賽人才湧現的重要因素。

「感覺灣區確實存在某種智力熱點，」39歲的哈特說。紀事報調查了美國人口排名前30的城市的參賽者，以計算每個城市的人均參賽人數。參賽者的籍貫是根據他們在節目中的自我介紹來確定的，J! Archive記錄了自1984年以來幾乎每一集節目的參賽者資訊。

約有190名參賽者表示他們來自舊金山，意味著每10萬人口中約有25名參賽者。舊金山排名第四，落後於西雅圖、俄勒岡州波特蘭和華盛頓特區。那三個城市的居民也傾向聚集在大學、研究機構和知識型產業附近。首都華盛頓特區遠遠超過其他所有美國主要城市，每10萬人口中有59名參賽者。那三個城市都比舊金山小。如果只考慮平均人口超過75萬的城市，舊金山則位居榜首。

舊金山 灣區

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