UCSF圖書館東亞醫學收藏品 擬數位化、公開

UCSF卡爾馬諾維茨圖書館（Kalmanovitz Library）是世界上最大的東亞醫學收藏者 之一。(Google Maps)

以收藏大量醫學文物聞名的舊金山 加大(UCSF)圖書館，首次嘗試將珍費的東亞醫學收藏品數位化並公開。

舊金山紀事報報導，兩個多世紀前，當日本 某戶人家爆發麻疹時，居民們可能會在門上掛一幅木版畫，畫中描繪著「金童」—一個面容稚嫩、肌肉發達的英雄形象，意在警告來訪者並保護已感染者。

疫情 過後，這幅版畫通常會被燒毀。UCSF收藏著少數倖存至今的同類版畫之一。它的大小與現在影印紙相仿，人物被漆成紅色—紅色象徵驅邪—上方還印有書法字體。這幅版畫是UCSF卡爾馬諾維茨圖書館（Kalmanovitz Library）收藏的東亞醫學收藏的一部分，它是世界上最大的東亞醫學收藏之一。

如今，該館人員正首次嘗試將藏品數位化，使其能夠向所有人開放，從好奇的歷史學家到尋找可能隱藏在歷史中的療法的科學家，都能從中受益。

「麻疹和疫苗接種現在是個熱門話題，」數位檔案管理員麗莎阮（Lisa Nguyen）說。她擁有中國語言文學背景，這在處理日文文獻時非常有用，因為其中一些文獻是用她能大致翻譯的文字寫成的。

麗莎阮說，回顧幾個世紀前同樣的話題真是令人著迷。當時的木版畫將「麻疹描繪成怪物，並講述人們如何用精神力量對抗它。我們現在進行的對話其實也差不多。」

東亞藏品約有3000件，包括19世紀初的書籍和捲軸、數十幅色彩鮮豔的木版畫（在當時實際上是公共衛生宣傳海報），以及研缽、研杵和銅鍋等草藥用具。這些收藏品中不乏母嬰醫學的生動描繪，其中一幅木版畫尺寸巨大，足以鋪滿一張咖啡桌。畫中描繪了處於不同懷孕階段的女性，並細緻地展現了胎兒的成長過程。畫中的女性上身赤裸，髮型根據懷孕月份而變化；透過腹部的小窗口，可以看到裡面的小胎兒。

「我們擁有世界上最豐富的日本醫學和健康科學相關木版畫收藏之一，」館長伊利耶娃（Polina Ilieva）說。但她渴望將所有藏品都搬到線上，「因為在當今時代，如果一件東西沒有在線，它基本上就不存在了。」