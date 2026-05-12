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金山首座瓷磚天橋亮相 為社區抹新色

編譯組／綜合報導
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舊金山的瓷磚台階傳統已延伸至Glen Park社區過街橋梁。示意圖。（取自Pex...
舊金山的瓷磚台階傳統已延伸至Glen Park社區過街橋梁。示意圖。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，位於舊金山Glen Park社區Bosworth街與Lippard大道交匯處的這座過街通道，多年來一直是一處不值一提的基礎設施。但上周起，那裡出現了該市的一個首創：一座瓷磚橋。

以一抹鮮亮的藍色為背景，這座總面積400平方呎、由五根橋墩組成的橋梁，表面覆蓋著馬賽克瓷磚：柔和的半圓圖案位於黃色星形下方，橙色鑲邊的菱形則嵌在細長的平行線之間。

這座天橋南連Glen Park學校，北接Glen Park綠道，讓學生和居民能夠安全地跨越下方繁忙且常有擁堵的街道。它橫跨Bosworth街的四條車道，該街道直接通往280號高速公路。

由社區志願者營運的「Glen Park Beautiful」組織，在Glen Park學校學生以及舊金山藝術教育非營利組織「Create Peace Project」的協助下，使這座人行天橋得以建成。這一項目歷經數月的規畫、基層籌款、除草、打底和粉刷才最終成型。

此一計畫選定霍爾茨曼（Ross Holzman）擔任藝術家。為了將設計從圖紙轉化為瓷磚，霍爾茲曼招募了學生參與。在Glen Park學校的課後項目中，幼兒園至五年級的孩子們花了七天時間，用錘子敲碎了希思陶瓷、火黏土和麥金太爾公司捐贈的瓷磚，參照霍爾茨曼手繪的設計圖，將碎片拼貼在一塊大型膠合板上。

這座橋為社區增添了一抹亮色，對於參與建造的人來說，它還承載著投入其中的時光，以及與之共度的夥伴。

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