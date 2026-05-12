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舊金山停車更輕鬆 用手機就可預訂車位、線上支付

編譯組／綜合報導
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隨著新應用程式和網路預訂服務的推出，舊金山的停車變得更加便捷。（本報資料照片）
隨著新應用程式和網路預訂服務的推出，舊金山的停車變得更加便捷。（本報資料照片）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，為使停車變得更加輕鬆，舊金山交通局（SFMTA）官員推出了一套「智能」停車管理工具，包括停車場網路預訂以及兩款新的支付應用：HotSpot和ParkMobile。

這些創新功能（以及其他措施）讓人們能夠通過智慧手機查找並支付路邊停車位，完全無需掏出信用卡、翻找零錢或接觸實體繳費亭（每次智慧手機交易會收取少量服務費）。如果此前在擁擠的城市停車曾是令人略感焦慮的事，如今它已演變為「無摩擦生活」的又一例證。

舊金山其實是這項技術的早期採用者，早在2011年就推出了最初的手機支付應用，該平台將於本月停止服務，由這兩款新應用取代。ParkMobile幾周前已悄然上線，相比前代應用更具優勢。由於ParkMobile在柏克萊和屋崙也有營運，駕車者無需為舊金山單獨下載應用，省去了不少麻煩。

SFMTA停車與路邊管理政策主管威爾遜（Hank Willson）列舉了手機支付停車費的諸多好處。

隨著地理導航技術的進步，「你不必特意去找停車計時器，」威爾遜說，「也不必手忙腳亂地掏信用卡。只需拿出手機即可，而人們每天本就頻繁使用手機。」

或許最實用的好處在於，人們可以遠程延長停車時間。「如果兩小時後你還在吃午飯，或者還在購物，需要給停車計時器續費，無論身在何處都能操作」，威爾遜說道。

隨著新應用程式和網路預訂服務的推出，舊金山的停車變得更加便捷。（本報資料照片）
隨著新應用程式和網路預訂服務的推出，舊金山的停車變得更加便捷。（本報資料照片）

除了新的支付應用，舊金山還推出了一套預訂系統，允許人們提前在市內22座市政停車場中的大多數預留車位。SFMTA工作人員去年9月開始在市政中心以表演藝術為主的停車場測試這一機制，為交響樂或芭蕾舞觀眾消除了部分麻煩。SFMTA路外停車經理艾卡迪（Robert Aicardi）表示，在收到積極反饋後，該機構決定擴大範圍。

他指出，停車管理機制不僅旨在提升客戶體驗，同時也提高了效率。隨著行動支付的普及，人們不再需要在街區周旋，也不必在停車場裡上上下下地穿梭。壓力荷爾蒙水平隨之下降。駕車者們既不必費心保管紙質停車票，也不必在丟失票據後向停車管理員低聲下氣地求情。

艾卡迪說：「如果不必費心尋找停車位，就能更快地從A點到達B點，同時也不會加劇交通擁堵或汙染。」另一個不太明顯的益處：投入停車計時器的卡片或硬幣減少，意味著設備磨損和電池消耗的減少。

舊金山 柏克萊

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