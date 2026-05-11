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NBA／與勇士續約2年 總教頭柯爾仍是聯盟最高薪

舊金山訊
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柯爾之所以願意回歸，除了對執教仍有熱情外，更重要的是管理層對球隊未來方向的態度。...
柯爾之所以願意回歸，除了對執教仍有熱情外，更重要的是管理層對球隊未來方向的態度。(美聯社)

據ESPN報導，NBA金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）確定與球隊續約，將繼續執教金州勇士至2027-28球季。這項決定不僅存留勇士王朝時代的教練班底，也顯示球隊在經歷失望賽季後，仍選擇圍繞柯瑞（Stephen Curry）核心陣容再拚最後一波競爭窗口，而非立即進入全面重建。

據聯盟消息人士透露，柯爾與勇士達成兩年新約，繼續成為NBA薪資最高的總教練。柯爾上季年薪達1750萬美元，為全聯盟最高。現年60歲的柯爾自2014年接掌勇士以來，12個球季帶隊奪下四座NBA總冠軍，包括2015、2017、2018及2022年，建立近代最具代表性的籃球王朝之一。

不過，勇士本季表現明顯下滑，例行賽僅取得37勝45敗，以西區第10種子勉強進入附加賽，最終以96比111不敵太陽隊遭淘汰。柯爾在4月球季結束後曾坦言，不排除離開灣區的可能性。

「我不知道接下來會發生什麼事，」柯爾當時表示，「我仍然熱愛執教，但我也理解，這些工作都有期限。每個時代都有結束的一天，有時候新的聲音、新的想法也是必要的。」

報導指出，柯爾在球季結束後曾暫時遠離球隊約一週時間，期間與勇士老闆拉科布（Joe Lacob）及總經理鄧利維（Mike Dunleavy）進行重要會談，也安排高爾夫旅行放鬆心情。最終，他重新燃起繼續執教的熱情。

消息人士指出，柯爾之所以願意回歸，除了對執教仍有熱情外，更重要的是管理層對球隊未來方向的態度。雙方討論內容包括教練團與球風調整，以及球隊陣容現況。勇士目前面臨老化問題，同時主力側翼巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）預計缺席下季初期賽程，讓球隊陣容更加吃緊。

報導指出，如果勇士決定全面重建，柯爾未必適合擔任帶領年輕球員重整的教練。但柯爾此次續約，也代表管理層仍希望在柯瑞生涯尾聲階段維持競爭力，並計畫於今夏調整陣容、進行補強。

對柯瑞而言，柯爾留任無疑是一大利多。這位勇士看板球星日前已表示，希望柯爾回歸，但前提是柯爾自己仍認為適合這份工作。隨著柯爾續約，外界也預期柯瑞未來的延長合約談判將更順利。

柯瑞目前合約剩下一季，最快可於今年8月與勇士商討續約。他過去多次表態，希望整個NBA生涯都效力勇士。總教練柯爾續留，也讓球隊避免進入全面轉型的不確定狀態。

「我們必須回到最基本的東西，重新成為一支每天都具競爭力的球隊，」柯瑞在4月受訪時表示，「我們不需要每天都喊著『總冠軍』。我們曾經做到過，但現在更重要的是重新建立基礎。」

另一名冠軍核心格林（Draymond Green）的未來同樣受到關注。格林擁有2760萬美元球員選項，外界認為若勇士今夏進行重大交易，他的合約可能成為薪資配平的重要工具。

不過，消息人士指出，勇士目前無意主動兜售格林或推動他離隊。球隊仍高度肯定他的防守能力與領導角色，並認為他在場上幾乎等同助理教練。

接下來，勇士休賽季最大焦點將是NBA選秀樂透。勇士目前握有第11順位籤，擁有9.4%機率抽進前四順位。若順利抽中高順位籤，勇士可能面臨重大抉擇：究竟是留下高潛力新秀作為未來核心，還是將選秀權作為交易籌碼，換取能立即幫助球隊的明星球員。

NBA 柯瑞

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