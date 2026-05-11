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灣區公寓價格持續下跌 舊金山部分社區回漲

編譯組／綜合報導
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公寓長期以來被視為購房的相對經濟實惠的入門選擇，但如今對許多買家而言已不再是可選...
公寓長期以來被視為購房的相對經濟實惠的入門選擇，但如今對許多買家而言已不再是可選方案。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，經歷近五年的斷崖式下跌後，舊金山公寓價格正重拾漲勢。

在2024年3月至2025年3月期間，灣區僅有八個郵遞區號區域的典型公寓價格出現上漲。這些地區均位於舊金山，其中競爭激烈的94114和94123郵遞區號區漲幅最大，達到4%；分別涵蓋該市的Noe Valley和濱海區（Marina）。

但舊金山的公寓市場遠非已完全復甦，以2026年的貨幣價值計算，94114郵遞區號區的典型公寓價值為139萬美元，仍比2019年的水平低近40萬美元。灣區其他郵遞區號區域的房價同樣呈下跌趨勢，唯利佛摩（Livermore）的94550和丹維爾（Danville）的94526郵遞區號區域例外。

但即便在這些城市，公寓價格也已不再上漲。保險難題、融資問題以及每月高達四位數的業主協會費，導致灣區大部分地區的房價急劇下跌。公寓曾長期被視為購房的相對經濟入門選擇，如今對許多買家而言已不再是選項。

然而人工智慧（AI）熱潮為舊金山帶來了大批富裕買家，推高了該市本就聞名遐邇的住房短缺市場的房價。eXp Realty的舊金山房產經紀人高見（Mia Takami）表示，投資者緊隨其後，將公寓改造成出租房；甚至有些父母也加入了這一行列，為子女購買兩居室公寓，讓子女將空餘的房間出租。

高見表示，由於公寓價格仍遠低於疫情前水平，許多業主擔心會虧本，因此暫緩出售。這導致市場上在售公寓的競爭加劇，價格上漲，尤其是在豪華公寓領域。

雖然公寓通常比傳統獨棟住宅便宜，如2026年3月舊金山典型獨棟住宅價值約為150萬美元，比典型公寓價值高出約50萬美元，但這也意味著買家轉售時無法獲得同等高價。

在灣區其他城市公寓價值仍在持續下跌，在屋崙過去一年裡，部分郵遞區號區域的公寓價值暴跌了多達18%。

正因如此，一些房地產經紀人表示，在市場降溫的地區，公寓賣家往往願意進行協商，例如將部分售價返還給買家，以便他們暫時降低抵押貸款利率，這種策略被稱為「利率買斷」（rate buydown）。隨著舊金山公寓價格回升，此類激勵措施可能會促使一些買家將目光投向海灣大橋（Bay Bridge）對岸，那裡許多公寓的售價低於50萬美元。

灣區 舊金山 房價

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