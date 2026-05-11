屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列

屋崙的房價已跌至近十年來的最低點，目前幾乎沒有跡象表明市場會在短期內回溫。(Google Maps)

屋崙 的房價 已跌至近十年來的最低點，目前幾乎沒有跡象表明市場會在短期內回溫。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據房地產公司Zillow提供的最新數據，3月屋崙的典型房屋價值約為71.6萬美元。經通貨膨脹調整後，這一數字較去年同期下跌了超過9萬美元，跌幅達11.4%。

在全美人口至少達到10萬的城市中，屋崙與佛羅里達州 的珊瑚角（Cape Coral）並列，成為房價跌幅最為劇烈的城市；值得一提的是，珊瑚角去年曾被冠以「全美最糟糕房地產市場」的稱號。

然而，珊瑚角目前的房價仍比2019年3月高出約10%；相較之下，屋崙的房價卻下跌了28%。自2022年抵押貸款利率飆升以來，屋崙的房價便一路暴跌。當時，該市的典型房屋價值曾達到高峰，以2026年幣值計算約為110萬美元。屋崙上一次出現如此低的房價水準是在2015年（若不進行通貨膨脹調整，則是在2017年）。

與舊金山的情況類似，利率上升對屋崙房地產市場造成的衝擊，恰逢其他一系列趨勢疊加而至。這些趨勢共同扼殺了兩地的住房需求——包括市中心空置率上升、犯罪率攀升，以及居民向郊區遷移的浪潮。但與舊金山不同的是，屋崙並未迎來人工智慧產業的繁榮，從而吸引買家大舉回流。

這意味著賣家面臨更大的降價壓力，但目前尚不清楚房屋的可負擔性是否已對首次購屋者構成了足夠的利好。根據Zillow估算，若支付20%的首付，購買屋崙一套中等價位的房屋，其每月的抵押貸款還款額約為3680美元。這一金額遠超普通中位數收入家庭所能輕鬆負擔的範圍，同時也遠高於當地典型的租金水平。

儘管在屋崙Rockridge和Elmwood等熱門社區，買家競價搶房的現象依然普遍，但那些價格標籤較低的獨立屋或公寓往往需要投入高昂的翻新費用，或是需繳納高額的每月業主協會(HOA)管理費。

「我不認為這關乎犯罪統計數據之類的因素，」Compass房地產公司的東灣經紀人戈登(Andrea Gordon)說，「我認為在當前階段，這完全是經濟因素在起作用。」

根據Zillow的數據，在包含Rockridge社區的94618郵遞區號區內，2025年3月至2026年3月期間的房屋價值變動幅度最小，僅下跌了5%。這使得該區域仍保持著全市最昂貴郵遞區號區的地位，其典型房屋價值高達162萬美元。

Compass房地產公司的另一位東灣經紀人威沙克(Susie Wyshak)表示，像Rockridge這樣富裕的社區——素以緊鄰各類精品店和餐館而聞名——尤其受到有子女的年輕家庭的青睞。

然而，該地區房源供應緊缺，導致市場競爭異常激烈；而在該地區的大部分歷史中，其土地規劃主要用於建造獨棟住宅。據房地產經紀人透露，出價最具競爭力的買家往往是那些資金來源得益於家庭資助，或是透過出售先前房產套現的買家。