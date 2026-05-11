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全美多數房市房價持續上漲 東北地區升幅大

編譯組／綜合報導
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美國許多地區的房價仍然持續上升，而豪宅市場的成交速度遠超其他地區。（示意圖，歐新...
美國許多地區的房價仍然持續上升，而豪宅市場的成交速度遠超其他地區。（示意圖，歐新社）

Yahoo財經新聞報導，在現時的美國整體房地產市場，儘管有幾個關鍵地區的房價開始放緩，但許多地區的房價仍然持續上升。

美國房地產經紀人協會（NAR）的一份最新報告顯示，在2026年的頭幾個月，該會所追蹤的235個都會區中，有71%的這些都會區房價按年上漲，其中167個市場房價提升，68個市場房價下跌。這僅比去年年底略有下降，當時有73%的都會區房價上升。

房價的最大升幅在美國的東北地區，當地房屋庫存有限，以致持續推高房價，其房價中位數較去年同期上漲4.9%，達至50萬6500美元。中西部地區的房價維持穩定，上升3.6%，達30萬8100美元。

然而，西部地區的房價漲幅低於其他地區。與去年同期比較，這地區的房價下跌了2.9%。即便如此，這裡卻仍是美國房價最高的地區，房價中位數為達到60萬7600美元。

NAR首席經濟學家勞倫斯•雲（Lawrence Yun）在報告中指出：「許多地區的房價持續上升，推高大多數房主的住房財富。」

在全美範圍內，現有獨棟住宅的中位數價格年增0.5%，達到40萬4300美元，部分城市的漲幅尤為顯著。俄亥俄州的亞克朗市（Akron）的漲幅為全國之冠，飆升12%，緊隨其後是阿拉斯加州的安克拉治市（Anchorage，10.4%）和紐約州的奧伯尼市（Albany，9.3%）。

然而，超豪華的房產市場情況卻非常不同。今年較早時，房產經紀公司Compass發布的報告顯示，在2025年，售價1000萬美元以上的住宅銷售額超過380億美元。富裕的買家們繼續在紐約、邁阿密和洛杉磯等地搶購價格達八位數或九位數的豪宅，這表明高端房產市場的成交速度仍然遠超其他地區。

這一趨勢也正在由傳統豪宅中心擴展至其他地區。Realtor.com最近的一份報告顯示，美國有13個地區的房產市場，其中超過一半的房屋售價高於100萬美元，其中包括麻州的南塔克特島（Nantucket）、懷俄明州的傑克遜（Jackson）及加州的聖塔巴巴拉（Santa Barbara）等地，這些地區的豪宅正逐漸變為普遍的住房標準。

房地產 房價

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