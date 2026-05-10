REK簽下場地租約 將演示人形格鬥機器人

REK網站上展示的一款人形格鬥機器人。(REK官網截圖)

REK在諾布岡(Nob Hill)簽下場地租約，人們很快就可以在舊金山 這個固定地點看到、買到人形格鬥機器人。

舊金山紀事報報導，你不妨把它想像成機器人的維修站和舞台。虛擬實境企業家利夫 (Cix Liv) 表示，他在舊金山諾布岡地區的新場地將像一個「人形機器人」（humanoid）格鬥者的維修站一樣運作。

REK，全名為Robot Entertainment Kombat（機器人娛樂格鬥），是一個體育聯盟，它將由人類操控的虛擬實境機器人投入到真實的、全接觸式的比賽中。這個概念已經在舊金山有所展示–REK在金山舉辦過多次機器人格鬥現場活動，包括今年在金門公園附近的凱撒露天劇場(Kezar Pavilion) 舉行的一場大型混戰–但直到現在，該聯盟一直還沒有一個固定的基地。

但這種情況在本周發生了改變，利夫簽署了1415 Van Ness Ave一樓的租賃合同，該聯盟計畫在6月份於此舉辦私人演示，並在7月份向公眾開放。這座兩層樓、面積達1萬2000平方呎的建築建於一個多世紀前，擁有寬敞的底層臨街面和落地窗。該建築此前曾是一家床墊零售商。

「它位於主幹道旁，位置極其顯眼，因此無論好壞，它都應該會受到極大的關注，」利夫在給紀事報的郵件中寫道。利夫的正式頭銜是「首席機器人戰士」（chief robot fighter）。

這個面積約6000平方呎的空間將既作為工作坊，也作為了解聯盟的窗口，參觀者可以在這裡近距離觀看機器人戰士。利夫表示，他們將能夠「購買、租賃、客製化、維修和演示最新的人形機器人」。

「我們意識到，要讓人們熟悉生活中的機器人，我們必須開始向他們介紹它們，」他說，「也希望機器人能夠記住人們的名字，這樣它們就可以和我們的顧客交流了。」利夫表示，如果他的團隊能夠實現經濟效益，他們的計畫是將業務擴展到整棟大樓，並最終走向全球。