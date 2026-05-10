糧券削減 ACOM：誰來幫移民家庭？

美國社群媒體（ACOM）舉行線上簡報會，聚焦聯邦政府削減糧食券福利後，對全美弱勢家庭造成的衝擊議題。（記者李怡／翻攝）

美國社群媒體（ACOM）8日舉行的線上簡報會，聚焦聯邦政府大幅削減「補充營養援助計畫（SNAP，俗稱糧食券 ）」福利後，對全美弱勢家庭造成的衝擊。會中最受關注的問題集中在「移民 家庭接下來怎麼辦？」

簡報由紐約大學公共衛生專家索普（Lorna Thorpe）與馬利亞（Giridhar Mallya）主講，討論聯邦補充營養援助計畫削減後，對低收入 族群、兒童、長者及少數族裔社區的影響。

來自各地數十家族裔媒體記者在線參與，包括華文、西語、韓文、越裔、非裔與中東裔媒體。

會議一開始，來自加州、亞利桑納州、俄亥俄州、密西西比州等地的媒體代表陸續報到，顯示這項議題已不只是單純福利政策，而是牽動全美基層家庭生計的民生問題。

多位記者提問時，特別聚焦亞裔與移民家庭所面對的「雙重壓力」。如西北亞裔周報記者詢問，糧食券計畫削減是否將對亞太裔造成更嚴重衝擊，尤其是難民與新移民家庭。

也有媒體關注，移民暨海關執法局（ICE）執法與邊境遣返氛圍升高後，是否已讓許多符合資格的家庭「不敢申請福利」。混合身分家庭，也就是孩子是美國公民、父母無合法身分者，是否因此更容易陷入糧食危機，也成為多位記者追問焦點。

索普指出，補充營養援助計畫不只是「食物問題」，長期更與公共健康直接相關。她表示，研究顯示，當家庭失去穩定糧食來源後，兒童健康、長者營養狀況與慢性疾病控制都可能惡化，甚至增加住院與醫療系統負擔。

馬利亞則表示，目前許多社區最大的問題，不只是福利減少，而是「恐懼感正在擴散」。他指出，在移民執法與遣返壓力下，不少原本符合資格的家庭，開始擔心申請福利會影響移民身分或未來申請，因此選擇退出或不再續報。

專家也提到，加州雖擁有全球第四大經濟體量，但高房租、高食品價格與醫療成本，早已讓許多有工作家庭仍必須依靠糧食券維持生活，一旦補助縮減，地方食物銀行與社區援助系統壓力將進一步升高。

會議尾聲，多位族裔媒體持續追問，州政府是否可能推出州級替代方案，以及未來若聯邦政治版圖改變，糧食券政策是否仍有恢復空間。不過專家坦言，目前仍沒有明確答案。

美國社群媒體（ACOM）舉行線上簡報會，聚焦聯邦政府削減糧食券福利後，對全美弱勢家庭造成的衝擊議題。（記者李怡／翻攝）