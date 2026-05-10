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舊金山交響樂團 6月演出致敬已故總監

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山交響樂團宣布，於6月舉行三場貝多芬第九號交響曲音樂會，以紀念MTT。(舊金...
舊金山交響樂團宣布，於6月舉行三場貝多芬第九號交響曲音樂會，以紀念MTT。(舊金山交響樂團提供，Brigitte Lacombe攝影）

舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）宣布，將於6月舉行三場貝多芬第九號交響曲音樂會，向於4月辭世的傳奇音樂總監湯瑪斯（Michael Tilson Thomas，MTT）致敬。

音樂會將於6月18日、20日及21日在戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）舉行，由指揮家James Gaffigan執棒。演出陣容包括女高音Jessica Faselt、次女高音Kelley O’Connor、男高音Thomas Cooley與男低音Peixin Chen，並由王菁儀（Jenny Wong）領軍的交響樂團合唱團共同演出。

交響樂團表示，81歲的湯瑪斯於4月22日在舊金山住家辭世。此次以貝多芬第九號交響曲作為致敬曲目，亦別具意義–他在2022年曾於病後重返舞台，在同一音樂廳指揮此曲，成為其晚年重要演出之一。

樂團指出，這三場演出為首波紀念活動，未來仍將另行公布專場音樂會，全面回顧湯瑪斯的藝術生涯與深遠影響。

湯瑪斯與舊金山交響樂團淵源深厚，1974年年僅29歲時首次指揮該團演出馬勒第九號交響曲，1995年出任音樂總監，並於2020年卸任，任期長達25年，為樂團史上最長。卸任後，他續任榮譽音樂總監，持續參與樂團事務。

在其領導期間，湯瑪斯大幅拓展樂團藝術視野，積極推廣美國及當代作曲家作品，創立自有唱片品牌，並完成廣受好評的馬勒交響曲錄音計畫，多次榮獲葛萊美獎（Grammy Awards）。他亦發起多媒體教育計畫「Keeping Score」，致力讓古典音樂更貼近大眾。

此外，每場演出前一小時，將由舊金山音樂學院（San Francisco Conservatory of Music）的福格森（Scott Foglesong）主持「Inside Music Talk」導聆活動，持票觀眾可免費參加。

舊金山 交響樂

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