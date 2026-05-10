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灣區舊鐵路線Iron Horse Regional Trail 成騎行者天堂

編譯組／綜合報導
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一座跨越核桃溪的廢棄鐵道橋，已修整改為步道的一部分。（取材自維基百科）
一座跨越核桃溪的廢棄鐵道橋，已修整改為步道的一部分。（取材自維基百科）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，昔日的一條灣區鐵路線如今已成為騎行者的天堂。而且，你無需開車就能抵達那裡。

20世紀上半葉，丹維爾（Danville）、阿拉莫（Alamo）和聖拉蒙是鐵路小鎮，其存在意義在於運輸滿載李子、核桃和梨子的果園。二戰後，新搬來的灣區居民填滿了這片空地。1978年，Southern Pacific鐵路公司關閉了這些線路。

但「鐵路變步道」（rail-to-trail）的倡導者在數哩長的廢棄軌道中看到了機遇，他們花了40年，巧妙地爭取到城市、縣、衛生區以及曾聯合抵制該區域輕軌計畫的「鄰避」（NIMBY）業主等眾多利益相關方的合作。

這一輝煌的成果便是Iron Horse Regional Trail步道–一條沿舊Southern Pacific鐵路線延伸、全長32哩的自行車/步行道。從康柯德（Concord）北端筆直延伸至布利桑頓（Pleasanton），途經六座主要公園和五個市中心，兩端均可便捷換乘公共運輸。若家住阿拉米達（Alameda），藉助BART（灣區捷運）的便利，往返全程耗時不到五小時。

然而這條適合初學者的自行車路線並非家喻戶曉。

Iron Horse是一條直線小徑，沿途經過核桃溪（Walnut Creek）、阿拉莫、丹維爾和聖拉蒙的市中；North Concord BART車站距離步道北端不到一哩，那如鄉村般的景致令人驚嘆。

接下來的幾哩路程平淡無奇。康柯德和快樂山（Pleasant Hill）的街景在鐵絲網和雜草叢生的圍欄後掠過；在5哩處的購物中心之後，就到了一座古老的懸臂橋，此時Iron Horse路線開始漸入佳境。一片梨園的殘跡瞬間點燃了時光倒流的體驗，更有眾多公共藝術裝置中。

穿過一座建於1990年代、橫跨六車道Ygnacio Valley路的現代橋梁後，熟悉的核桃溪市中心悄然映入眼簾。穿過680號州際公路巨大的桁架橋後便進入了一片山谷，太陽高懸頭頂，但樹冠時而投下陰涼。

穿過居民區，途經學校，你可以逐漸感受到這裡生活的節奏。這條小徑雖缺乏地標和令人屏息的景觀，卻讓人學會欣賞日常的樂趣。

像這樣的旅行也不必擔心上廁所的問題，這條步道旁的公共廁所可能比整個舊金山還多。

Iron Horse最終被證明是一項開創性工程，但與此同時，其區域步道遠未完工。規劃中它將從北端的Suisun Bay延伸至東南部的利佛摩（Livermore）。

灣區一條廢棄鐵路線改為Iron Horse Regional Trail，成為騎...
灣區一條廢棄鐵路線改為Iron Horse Regional Trail，成為騎行者的天堂。（取自東灣地區公園局網頁）

立在步道旁的Iron Horse Regional Trail標誌。（取材自維基...
立在步道旁的Iron Horse Regional Trail標誌。（取材自維基百科）

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