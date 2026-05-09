舊金山國會眾議員初選民調 威善高大幅領先

民調顯示，威善高在舊金山國會眾議員初選領先，陳詩敏、賽特勢均力敵、爭奪第二名位置。(取自威善高臉書)

最新民調顯示，幾乎所有人口統計群體的潛在初選選民，在舊金山 國會眾議員 初選中，都傾向支持加州參議員威善高(Rep. Scott Wiener)、接替即將卸任的聯邦眾議員裴洛西。而另外兩位領先的候選人舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)與前軟體工程師賽特(Saikat Chakrabarti)則勢均力敵、爭奪第二名位置。

初選投票 將在不到一個月後截止，得票最多的兩位候選人，不分黨派，將晉級11月大選。這次選舉將決定加州第11國會選區的代表權，該選區涵蓋舊金山除最南端社區以外的所有地區。包括Excelsior、Portola、Visitacion Valley、Crocker-Amazon、Ingleside部分地區，以及位在第15選區的Oceanview社區。

根據「舊金山紀事報」最新民調，共約有40%受訪者回應，他們計畫投票給威善高或可能投票給他。於此同時，賽特與陳詩敏的支持率不相上下，分別為18%和17%。前共和黨候選人許曉慧(Marie Hurabiell)的支持率5%、排名第四。另外有13%受訪者表示會投票給其他候選人。

民調於4月28日至5月3日期間進行，調查對象為第11國會選區819名可能投票的選民，調查方式為簡訊和電子郵件。受訪者可選擇使用英文或簡體中文回答。抽樣誤差為正負3%。

威善高的支持率幾乎涵蓋所有群體。這位州參議員是這次競選知名度最高的候選人，在各個年齡層和各個族裔群體中，都獲得最高支持率，其中包括陳詩敏一直努力爭取的華裔選民。

儘管威善高在華裔選民的支持率、不如在其他族裔那麼高，但仍遠高於陳詩敏在華裔群體中的支持率：36%的華裔受訪者表示會投票給威善高，而只有19%的人表示更傾向陳詩敏。

民調也以城市大致區域來分析支持率。舊金山西北部地區的選民、其為陳詩敏在市議會代表該地區的部分選民，也以較大優勢支持威善高，而非其他候選人。

不過，這並不代表威善高在所有選民群體領先。雖然他最受自稱自由派和溫和派的選民支持，但進步派選民同樣傾向於投票給他的兩位主要競爭對手陳詩敏和賽特：三位領先的民主黨候選人，平分進步派選民的支持，每人獲得約30%的支持。

無論支持誰，受訪者在考慮哪位候選人應代表他們參加全國性選舉時，都將生活成本列為他們最關心議題，其次是住房與川普總統。選民不太關心的問題為何？他們對以色列加薩衝突以及移民議題的立場，分別只有4%和3%的受訪者將這兩個議題列為他們最關心的議題。

在陳詩敏與賽特之間，民調顯示，賽特更受年輕選民與在舊金山居住不滿15年選民的支持。而陳詩敏則在中年選民(middle-aged)族群、領先賽特。