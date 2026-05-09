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列治文近80年熱狗店卡司珀 關閉

編譯林思牧／綜合報導
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位於東灣列治文市（Richmond）的經典熱狗店，在經營近80年後，於8日服務了...
位於東灣列治文市（Richmond）的經典熱狗店，在經營近80年後，於8日服務了最後一批顧客。 (谷歌地圖)

位於東灣列治文市（Richmond）的經典熱狗店，在經歷將近80年的好評後，已於8日服務了最後一批顧客。

舊金山紀事報報導，位於2530 MacDonald Ave的卡司珀熱狗店（Caspers Hot Dogs）於周五最後一天供應芝加哥風味熱狗和辣椒起司熱狗，這兩款熱狗均採用四分之一磅重的香腸製成。卡司珀連鎖店總經理魯斯蒂吉安（Paul Rustigian）表示，他是該系列的聯合創始人保羅阿加詹（Paul Agajan）的孫子。

魯斯蒂吉安表示，這家分店多年來業績不佳，因此公司決定將其連同房產一起出售給科特蘭「科基」布茲（Courtland “Corky” Booze）。布茲曾任列治文市議員，在經歷了九次競選失敗後，於2010年當選，布茲計畫買下後開設自己的熱狗店。魯斯蒂吉安拒絕透露售價。

「關閉這樣一家歷史悠久的門市，真是百感交集，」魯斯蒂吉安說，「我們在這個社區做得很好，並為我們所取得的成就感到自豪。」對忠實顧客來說，還可以繼續在灣區吃到卡司珀的美味熱狗。這家關閉後，卡司珀將只剩下四家分店，分別位於屋崙、海沃、都布林和快樂山。

Caspers的歷史可以追溯到1934年，當時阿加詹和他的商業夥伴貝克里安（Stephen Beklian，兩人都是來自亞美尼亞的移民）來到屋崙。他們在屋崙第一大道開設了第一家熱狗餐廳，靈感來自芝加哥的熱狗–用蒸熱的麵包夾著黃芥末和新鮮蔬菜–而芝加哥正是他們最初定居美國的地方。在最初的餐廳關閉後，Caspers 卻發展成為一個家族經營的區域連鎖系列。該公司在聖利安曲（San Leandro）擁有自己的香腸工廠，生產採用天然腸衣的全牛肉香腸。

Caspers與Kasper's雖然發音一樣，但兩個系列卻是獨立經營的，後者由貝克里安的親戚擁有，銷售芝加哥風味熱狗長達95年。

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