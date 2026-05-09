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攜手Portwell 天樂語文學校華語班成果佳

記者王湘涵／聖馬刁縣報導
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金山灣區僑教中心主任莊雅淑到場祝賀。（僑教中心提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑到場祝賀。（僑教中心提供）

加州臺灣華語文學習中心（TCML）天樂語文學校日前舉辦2026年春季班成果展，與工業電腦公司Portwell及聖馬刁市社區合作開設的華語課程學員，在現場以中文進行自我介紹、分享學習心得，並演唱中文歌曲，展現學習成果，也讓更多社區民眾透過語言與文化體驗認識台灣。

活動現場不少學員已能以基礎華語進行日常對話，從發音、自我介紹到簡單心得分享，展現穩健學習成果。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員暨American Portwell Technology Inc.總裁李垣麟也到場參與。莊雅淑表示，僑委會目前在全球設置94所TCML，北加州共有7所，天樂語文學校身為舊金山中半島唯一一所TCML，自2024年開課以來，便透過結合語言與文化體驗的教學方式，吸引不少民眾參與學習。

天樂語文學校表示，課程除華語基礎聽說讀寫外，也融入台灣文化元素，希望讓學員在學習語言的同時，也能透過生活化的方式更加認識台灣。成果展中，多位學員分享學習歷程，Santosh Kumar表示，從最初學習發音到逐漸能進行日常對話，是一段充實且難忘的過程，也因為老師與同學的陪伴，讓學習變得更有樂趣，未來希望持續精進華語能力。

另一位學員Audrey Magsig則分享，自己已經申請到教育部獎學金，預計今年赴台進一步學習華語，她表示透過課程不僅語言能力提升，也增加了對台灣文化的認識與興趣。

活動的最後，天樂語文學校董事長葉雲河帶領學員合唱經典中文歌曲「恰似你的溫柔」，為成果展增添溫馨氣氛。

天樂語文學校董事長葉雲河帶領學員合唱經典中文歌曲「恰似你的溫柔」。（僑教中心提供...
天樂語文學校董事長葉雲河帶領學員合唱經典中文歌曲「恰似你的溫柔」。（僑教中心提供）

TCML天樂語文學校攜手Portwell推展華語，並於日前舉辦2026年春季班成...
TCML天樂語文學校攜手Portwell推展華語，並於日前舉辦2026年春季班成果展。（僑教中心提供）

頒發證書，並贈送結業學員臺灣造型木質磁鐵、水寫布與毛筆以及具臺灣特色圖案小貼紙等...
頒發證書，並贈送結業學員臺灣造型木質磁鐵、水寫布與毛筆以及具臺灣特色圖案小貼紙等紀念品。（僑教中心提供）

學員上台用華語分享學習歷程。（僑教中心提供）
學員上台用華語分享學習歷程。（僑教中心提供）

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