史丹福大學研究：鎖學生手機 未帶來預期效益

Yondr 智慧型手機閉鎖袋是有專利權的產品。 (overyondr.com)

全國各地的學校開始鎖住學生的手機，從常識的觀點這應該有助於學習。但由史丹福大學 主導的一項新研究發現，這項政策並沒有發生多大作用，至少在短期內是如此。

SFGATE報導，執行這項研究的人員表示，雖然結果不如預期，他們不打算放棄禁止在學校使用手機的想法。史丹福經濟政策研究所上個月出版的一項研究，調查了學生在學校使用手機如何影響他們的身心健康、出席率、行為表現和考試成績。

該所與總部位於舊金山 的Yondr公司合作進行了這項研究。Yondr生產的磁性密封袋可以將學生的手機鎖起來，防止他們在上課期間使用。研究團隊由來自史丹福、杜克大學、賓夕法尼亞大學和密西根大學的研究人員組成，在三年時間裡追蹤了 4萬3000 所初中和高中，比較了採用 Yondr 手機袋的學校和未採用 Yondr 手機袋的學校。

在某種程度上，禁止使用手機的政策是有益的：課堂上使用手機的學生比率大幅下降，從61%降至13%，研究人員利用手機GPS定位數據證實了手機使用量的顯著減少。教師對這項政策的滿意度也從26%上升到75%。

但研究人員發現，手機鎖起後並沒有像預期那樣立即改善學生的行為，反而帶來了一系列新的問題。研究人員發現，在學校實施手機禁令兩到三年後才開始看到明顯的益處，他稱這一發現「令人警醒」（sobering）。

研究員表示：「我認為我們很多人可能天真地認為，減少學校裡的手機使用量會在某些學生的學習成果上帶來明顯、有意義且立竿見影的進步，但我們並沒有看到這種情況。」在學校使用Yondr智慧型手機袋的第一年，學生使用手機的時間有所減少，但學校也出現了更多違紀問題，學生的身心健康狀況有所下降，曠課率上升了16%。另外，學校在考試成績、出席率或網路霸凌方面均未看到任何顯著改善。

研究也表明手機禁令對學業的影響「幾乎為零」。高中生的數學成績略有提高，但初中生則受到「輕微的負面影響」。「我們幾乎沒有發現對學生出勤率、自我報告的課堂注意力或感知到的網路霸凌有任何影響。」

「研究結果顯示學校可以有效減少學生使用手機的時間，但還需要更多研究來探討如何設計禁令以及如何更好地支持教育工作者執行禁令。」