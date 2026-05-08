凱瑟集團證實：聖塔克拉拉醫院18人染退伍軍人桿菌

顯微鏡下的退伍軍人桿菌，灣區凱瑟醫院確診18例此病菌感染病例。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）6日晚間證實，其聖塔克拉拉醫療中心有18人感染了退伍軍人桿菌（Legionella），目前該院官員仍在試圖確定污染源。

該醫療系統表示，這些感染病例是在例行監測中發現的。該醫院及其附近的醫療辦公樓仍保持開放，並正常運營。

凱瑟醫療集團未透露這18名感染者是患者、員工還是訪客，也未說明是否有人因此住院。

該集團發言人在一份聲明中表示：「目前污染源尚不明確。根據聖塔克拉拉縣公共衛生部門評估，對社區的風險較低。」

據公共衛生官員介紹，退伍軍人桿菌天然存在於水中。該細菌可引發軍團病（Legionnaires’ disease，一種嚴重的肺炎）以及龐蒂亞克熱（Pontiac fever，一種症狀較輕的疾病）。

凱瑟醫療集團表示，該細菌不會在人與人之間傳播。人們通常是通過吸入受污染水產生的霧氣而感染，而非因靠近接觸過該細菌的人，或因日常衛生用水及其他日常用水而感染。那些可能接觸過該細菌的人及其周圍人員無需佩戴口罩。

根據公共衛生指南，人造供水系統可能導致細菌滋生和傳播，包括淋浴噴頭、水槽水龍頭、熱水浴缸、裝飾性噴泉、冷卻塔和大型管道系統。

凱瑟集團表示，正與地方及州公共衛生官員合作調查這些病例。

「在確定感染源期間，出於極度謹慎的考慮，我們於4日實施了額外的水處理措施和預防措施，以確保所有患者、員工及訪客的安全，」凱瑟醫療集團表示。

發言人稱，該醫療中心對患者和訪客依然安全，聲明中寫道：「我們高度重視此事，並致力於為所有患者、會員、訪客和員工維持一個安全的環境。」

據公共衛生官員介紹，患病風險較高的人群包括50歲及以上成年人、現吸菸者和曾吸菸者、患有慢性肺病、糖尿病或癌症的人，以及免疫系統較弱的人。退伍軍人桿菌病可通過抗生素治療。

症狀可能包括發熱、咳嗽、呼吸急促、肌肉酸痛、頭痛、噁心或腹瀉。出現症狀或擔心可能接觸過病原體的人應聯繫醫療保健提供者。