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台灣文化節登場 國體大舞團灣區演出「看見台灣」

記者王湘涵／灣區報導
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國立台灣體育運動大學舞蹈團於5月10日在紅木城Fox Theater演出劇場版「...
國立台灣體育運動大學舞蹈團於5月10日在紅木城Fox Theater演出劇場版「看見台灣 WE ARE TAIWAN」。（僑委會提供）

第33屆「舊金山灣區台灣文化節」將於9日在舊金山聯合廣場（Union Square）登場，今年活動結合僑務委員會「2026年美國台灣傳統周」，邀請國立台灣體育運動大學舞蹈團赴舊金山訪演，舞團此次將分別於9日台灣文化節帶來兩場戶外精華演出，並於10日母親節在紅木城Fox Theater呈現完整80分鐘劇場版「看見台灣 WE ARE TAIWAN」，透過舞蹈、音樂、戲劇與歌唱等跨界形式，呈現台灣多元文化與土地故事。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，透過優質台灣文化和世界交朋友是最快的方式。每年台灣傳統周都是向世界展現台灣文化的重要時刻，希望透過藝文交流，讓更人認識台灣。今年活動也結合大量青年世代參與，包括由台美二代組成的台美公民聯盟舊金山灣區分會（TAP-SF），以及由矽谷台裔家庭組成的北加州台灣文化體育協會，共同籌辦文化節與劇場演出，希望透過青年力量與藝文展演，將台灣故事帶向國際。

今年邁入第33屆的「舊金山灣區台灣文化節」，長年是美西具代表性的台灣文化活動之一，今年由TAP-SF主辦。5月9日活動當天除安排國立台灣體育運動大學舞蹈團帶來戶外演出外，也將設置台灣美食、文化展示與親子互動內容，讓不同族裔民眾透過五感體驗認識台灣文化。

召集人Allen表示，許多台美第二代平時在不同領域工作，但每到五月大家都會投入文化節籌備，希望透過這項年度活動讓主流社會認識台灣，也讓年輕世代與自身文化產生連結。

5月10日母親節當天，國立台灣體育運動大學舞蹈團則將於紅木城Fox Theater帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」。作品以「走進台灣、感受台灣、愛上台灣」為主題，融合現代舞、音樂、戲劇與傳統元素，透過「島嶼天光」：「時光留聲」、「Sweet Rebellion」、「賞味台灣」、「山之祭」、「風的方向」、「島之魂」、「看見台灣」等八大篇章，呈現台灣土地、人情與世代記憶。不只是舞蹈演出，更希望透過肢體與舞台敘事，讓海外觀眾看見台灣文化的溫度、韌性與創造力。

長年主辦灣區國際童玩節的北加州台灣文化體育協會會長Rita江表示，協會為非營利組織，長期透過文化與親子活動促進社區交流，歡迎僑胞與灣區民眾在母親節當天帶著家人走進具有歷史特色的紅木城劇院，一起度過溫馨的節日時光。

9日舊金山聯合廣場的「舊金山灣區台灣文化節」免費開放民眾參加；10日紅木城Fox Theater的「看見台灣 WE ARE TAIWAN」售票入場，民眾需提前購票。

第33屆「舊金山灣區台灣文化節」將於5月9日在舊金山聯合廣場登場，免費開放民眾參...
第33屆「舊金山灣區台灣文化節」將於5月9日在舊金山聯合廣場登場，免費開放民眾參加。（僑委會提供）

國立台灣體育運動大學舞蹈團將於5月9日「舊金山灣區台灣文化節」帶來兩場戶外精華演...
國立台灣體育運動大學舞蹈團將於5月9日「舊金山灣區台灣文化節」帶來兩場戶外精華演出。（僑委會提供）

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