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AI、能源與國防科技成主流 台灣新創加速搶進美國市場

記者周言初／舊金山報導
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沃能科技財務及策略暨長吳鎧（Kai Wu）表示，公司主要聚焦載具電池模組與能源管...
沃能科技財務及策略暨長吳鎧（Kai Wu）表示，公司主要聚焦載具電池模組與能源管理系統，應用範圍涵蓋無人機、電動車與智慧載具市場。（記者周言初╱攝影）

隨著全球AI與供應鏈重組浪潮升溫，今年台灣赴美參與SelectUSA 2026的新創團隊，也明顯出現「AI應用化」與「硬科技產業化」趨勢。經濟部中小及新創企業署今年率領37家台灣新創赴美，其中8家團隊入圍SelectUSA Tech全球前8強，連續三年入圍數全球第一。

舊金山舉辦的「Taiwan Innovation Spotlight 2026：SF Ecosystem Day」活動中，協助台灣新創鏈結矽谷資源的TAcc+（Taiwan Accelerator Plus）執行長王崇智表示，今年最明顯的變化，是越來越多台灣團隊開始從「技術本身」走向「AI與產業場景結合」。

他指出，過去台灣新創較偏向單一技術或硬體開發，但今年可看到大量團隊聚焦AI醫療、能源管理、國防科技、智慧製造與無人機應用，「不只是做AI，而是開始思考AI怎麼真正落地。」

王崇智表示，今年許多入選團隊都具有明確產業需求背景，反映台灣新創正逐步從研發導向，轉向國際市場與商業化能力。

他說，目前矽谷投資圈特別關注幾個方向，包括AI基礎建設、能源效率、國防科技，以及能實際解決企業問題的AI應用方案。而台灣本身具備半導體、硬體製造與工程人才優勢，因此在AI時代有機會切入全球供應鏈中的關鍵角色。

今年入圍SelectUSA Tech能源科技類別並獲得第二名的「沃能科技股份有限公司（VoltaSphere Technology）」便是其中代表之一。

沃能科技財務及策略暨長吳鎧（Kai Wu）表示，公司主要聚焦載具電池模組與能源管理系統，應用範圍涵蓋無人機、電動車與智慧載具市場，希望提升電池續航、安全性與能源效率。

他指出，隨著全球無人機與電動載具市場快速成長，市場對高效率電池模組需求也同步增加。尤其AI時代帶動大量智慧設備與移動載具發展，能源管理能力將成為重要競爭力。

吳鎧表示，此次來到矽谷，除參與SelectUSA活動外，也希望接觸更多美國投資人與產業合作夥伴，了解美國市場需求與技術合作機會。

他說，美國市場特別重視產品實際應用與商業規模化能力，而矽谷投資人對能源科技與AI基礎建設相關題目關注度明顯升高。

除了能源科技外，今年台灣代表團中，也有多家AI醫療、國防科技與智慧製造團隊受到關注。例如利用AI分析膽結石風險的醫療團隊、解決AI運算散熱問題的石墨烯材料公司，以及生成式AI智慧製造平台等。

與會人士認為，過去國際市場談到台灣，多半聯想到半導體與代工產業。但在AI浪潮下，矽谷開始重新認識台灣的新創能量，並關注台灣如何把硬體優勢延伸到AI應用與新世代科技產業。

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