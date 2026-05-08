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救命更快…金山51座消防局完成光纖網路升級

記者李怡╱舊金山報導
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科技升級救命更快，金山51消防局全面接入高速光纖網路。（記者李怡╱攝影）
科技升級救命更快，金山51消防局全面接入高速光纖網路。（記者李怡╱攝影）

舊金山消防局（SFFD）日昨宣布，全市所有51座消防局已全面完成高速光纖網路升級工程。未來消防員在接獲緊急案件時，可更快速接收影音資料、派遣資訊與現場通訊，有助提升救援效率與災難應變能力。

這項名為「消防網路現代化計畫」（Fire Network Modernization Project）的工程，主要是將原本老舊的網路系統，全面升級為由市府科技局建置與維護的高速光纖網路。新系統除了速度更快，也具備更高安全性與穩定性，即使遇到大型災害或突發停電，也能透過備援系統維持通訊不中斷。

對一般市民而言，這代表未來在火災、醫療急救或重大事故發生時，消防員能更即時取得現場資訊與調度內容，縮短反應時間。這套系統同時支援911緊急派遣系統與電腦輔助調度系統（CAD），能更穩定傳送影音與數據資料。

市長羅偉（Daniel Lurie）表示，市府正持續投入公共安全建設，「當每一秒都攸關生命時，我們必須確保第一線救援人員擁有最好的工具與資源。」他指出，升級後的網路將協助改善應變效率，也讓消防員在執勤時能更快速取得重要資訊。

消防局表示，穩定的網路連線對現代消防與緊急應變至關重要，這不只是網路變快，而是讓消防員在救人時，能與派遣中心保持更即時、更穩定的聯繫。

舊金山從2002年開始建設市府光纖網路，目前已覆蓋超過800座公共設施，包括警察局、市立醫院與其他市政機構。此次消防局全面接入高速光纖後，也為未來導入更多新型緊急科技設備預留空間。

除了消防系統升級外，羅偉近期也持續以公共安全作為施政重點，包括上月為新的消防訓練中心動工，以及推動改善911接聽效率。目前911系統已穩定達到加州規定接聽標準。

舊金山

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