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田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

記者王子涵╱舊金山報導
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邱信福表示：「Corner Store不只是助長毒品活動，它本身就成了毒販。」（...
邱信福表示：「Corner Store不只是助長毒品活動，它本身就成了毒販。」（取自谷歌街景）

舊金山田德隆區（Tenderloin）一家社區便利商店涉嫌販售冰毒等非法毒品。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）近日提起訴訟，指控「Corner Store」業主與經營者販售管制藥物，並助長社區犯罪活動。

訴訟指出，該店涉嫌販售管制藥物、非法菸草產品，「以及其他違法行為」。市府並要求法院下令該店停業。

邱信福表示：「Corner Store不只是助長毒品活動，它本身就成了毒販。便利商店是許多家庭與未成年人依賴的場所，我們絕不容忍有商家販售毒品。我們要求法院保護社區安全，立即關閉這家店，並維護守法商家的公平經營環境。」

根據訴狀，Corner Store業主自2023年2月起承租位於Eddy街401號的店面。從2023年3月至2025年2月期間，舊金山警察局（SFPD）曾12度處理發生於店內及周邊的竊盜、破壞、公然鬥毆與逮捕案件。

市府也接獲多起社區投訴，指該店未取得合法許可即販售菸草產品。舊金山公共衛生局（Department of Public Health）曾派員進行臥底調查，成功於店內購得非法調味電子煙。

2025年11月，舊金山警方聯合公共衛生局及加州稅務與費用管理局（California Department of Tax and Fee Administration）對該店展開聯合稽查。執法人員當場查獲48.1克冰毒、近5磅大麻、一把幽靈槍（Ghost gun）、非法菸草產品、電子磅秤、用於分裝毒品的小塑膠袋，以及玻璃吸毒煙斗等物品。

市府在訴訟中指出，被告涉嫌違反多項州法與地方法規，從事非法及不公平商業行為，並藉由經營涉及非法活動的商店牟利。

除要求罰款及禁制令等補救措施外，市府也要求法院下令Corner Store停業一年。

值得注意的是，市府律師辦公室於2024年也曾對田德隆區另一家便利商店「Discount Market」提出獨立訴訟。該店其中一名業主同樣也是Corner Store業主之一。當時市府指控Discount Market涉及非法賭博、銷贓及助長毒品交易。

法院當時已裁定，在案件審理期間，該店必須暫停營業。

截至發稿本報未獲Corner Store回應。

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