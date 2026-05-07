南灣下半年行動領務 每月最後一周周五收件

駐舊金山台北經濟文化辦事處公布2026年下半年南灣行動領務時程，方便僑胞就近辦理。（記者王湘涵／翻攝）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處公布2026年下半年南灣行動領務時程，7月至12月將於每月最後一周星期五（遇假日則提前一周）在南灣華僑文教中心提供領務收件服務，方便南灣與矽谷 地區僑胞就近辦理護照 及文件業務。

根據公告，下半年辦理日期分別為7月31日、8月28日、9月25日、10月30日、11月20日及12月18日，服務時間自上午10時至下午1時30分，地點設於南灣華僑文教中心多功能廳。

駐舊金山辦事處表示，行動領務受理項目包括換發護照、授權書（含居住證明）及文件證明等案件，民眾須事先透過網站預約。護照類每場開放15個名額，文件證明及授權書類則提供30個名額。此外，現場也提供部分排隊名額，包括80歲以上僑胞10名，以及授權書業務10名，額滿即停止受理。

辦事處表示，行動領務僅提供收件服務，不提供現場發件或速件處理，且限本人親自辦理，不接受代辦。建議民眾事先應備妥申請文件、回郵信封及規費；規費僅接受現金、銀行本票（cashier check）或匯票（money order），不接受信用卡及個人支票。

辦事處也提醒民眾，首次申請護照及辦理入國證明書等案件，仍須親赴舊金山辦事處辦理。其他領務案件則建議多採郵寄申請，以減少往返不便。相關申請表格、預約資訊及注意事項，可至駐舊金山辦事處網站查詢。https://www.roc-taiwan.org/ussfo