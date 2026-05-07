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國殤日長周末去哪裡？ 可到聖拉蒙看風箏展演…

記者王湘涵╱聖拉蒙報導
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聖拉蒙市府將於5月25日上午在Memorial Park舉行國殤日紀念活動。（聖...
聖拉蒙市府將於5月25日上午在Memorial Park舉行國殤日紀念活動。（聖拉蒙市政府官網）

國殤日（Memorial Day）長周末即將到來，東灣聖拉蒙年度戶外活動「Art & Wind Festival」將於24日至25日在聖拉蒙中央公園（Central Park）登場，活動結合大型風箏展演、現場音樂、藝術市集與親子互動體驗，免費開放入場，適合各年齡層民眾參加。

活動時間為上午11時至下午6時，現場將設置三座表演舞台，安排現場音樂與娛樂節目，同時也將舉行大型風箏飛行示範以及免費風箏製作活動，讓民眾可親手DIY並體驗放風箏的樂趣。

活動內容包括親子互動區、布偶表演、藝術與手作攤位，以及多處美食區與在地商家，今年更新增「Discover San Ramon Beer Garden」啤酒花園區，提供民眾更多戶外休閒選擇。每年國殤日長周末期間「Art & Wind Festival」都吸引不少灣區家庭前往，也讓戶外草地與滿天風箏成為東灣初夏的代表景象之一。

除藝術風箏節外，聖拉蒙市府也將於25日上午9時，在Memorial Park舉行國殤日紀念活動，透過愛國音樂演出、市府官員與退伍軍人團體致詞以及紀念旗海裝置，向陣亡軍人致敬，民眾也可透過活動網站認養紀念旗幟。

一年一度「Art & Wind Festival」將於5月24日至25日在聖拉蒙...
一年一度「Art & Wind Festival」將於5月24日至25日在聖拉蒙Central Park登場。（聖拉蒙市政府官網）

灣區 中央公園 親子

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