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Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

編譯林思牧／綜合報導
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加密貨幣公司Coinbase宣布裁員14%。(路透)
加密貨幣公司Coinbase宣布裁員14%。(路透)

加密貨幣公司Coinbase宣布裁員14%，連公司執行長自己都稱是「突然、冷酷」的舉動。

舊金山紀事報報導，Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）5日告訴員工，這家加密貨幣交易所將裁員約14%，相當於700個工作崗位，以削減成本並圍繞人工智慧進行重組。

這家總部原本設於舊金山的公司，目前主要以無總部地點、遠端辦公模式營運的公司，在阿姆斯壯所說的加密貨幣市場低迷時期進行了裁員。他也表示，AI改變了小型團隊的工作能力，促使Coinbase重新思考其組織結構。

阿姆斯壯在一份發布於X平台的員工備忘錄中寫道，公司需要「調整成本結構，以便我們能夠以更精簡、更快速、更有效率的方式走出這段時期，迎接下一階段的成長」。Coinbase原定於周四股市收盤後公布第一季財報。

根據監管文件，該公司在2025年底擁有近5000名員工。Coinbase 在一份證券文件中表示，預計重組將於第二季完成，耗資5000萬至6000萬美元，主要用於遣散費和相關費用。

此次裁員是科技公司在強調AI將改變工作方式的同時削減員工職位的最新例證。阿姆斯壯表示，Coinbase的員工已經在使用AI來加速軟體開發並實現內部工作流程的自動化。

「過去一年，我親眼目睹工程師利用AI在幾天內完成過去團隊需要數周才能完成的工作，」阿姆斯壯寫道，「非技術團隊現在也能交付生產程式碼，而且我們的許多工作流程都實現了自動化。」

公司還將嘗試組建規模較小的「人工智慧原生」團隊，包括阿姆斯壯所說的「一人團隊」，在這些團隊中，工程、設計和產品職責可以合併。「我們正在盡早且有意識地進行調整，以重塑Coinbase，使其更加精簡、高效且以AI為核心。我們需要回歸創業之初的速度和專注度，並將AI置於核心地位。」

阿姆斯壯表示，對於被裁員工，Coinbase將為美國員工提供至少16周的基本工資，外加每工作一年額外多得兩周的工資。美國境外的員工，將根據當地規定獲得相應的補償方案。

Coinbase網站首頁上5日下午所列出的數據 。(coinbase.com)
Coinbase網站首頁上5日下午所列出的數據 。(coinbase.com)

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