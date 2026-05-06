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「左撇子女孩」導演鄒時擎：台灣在地故事 被世界看見

記者王湘涵／巴洛阿圖報導
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「左撇子女孩」導演鄒時擎到舊金山灣區參加產業論壇，接受本報採訪，提到創作題材「越...
「左撇子女孩」導演鄒時擎到舊金山灣區參加產業論壇，接受本報採訪，提到創作題材「越在地，越國際」。（記者王湘涵／攝影）

因電影「左撇子女孩」在國際影壇逐漸嶄露頭角的台灣導演鄒時擎認為，作品能否被世界看見，關鍵不在於刻意「國際化」，而是能否足夠真實地呈現在地生活。她在接受本報專訪時表示，越貼近土地與日常的細節，反而越容易引發跨文化的共鳴，讓觀眾眼睛一亮。

她最新作品「左撇子女孩」歷時多年籌備，被她視為一項長期創作目標的實現，電影從自身經驗出發，描寫一名左撇子女孩在家庭與社會期待下成長的過程。片中圍繞左手是「魔鬼之手」的傳統觀念，不僅源自童年記憶，也映照出社會長久以來對與他人不同的壓抑。電影描述小女孩在家庭規範中被要求改用右手的掙扎，帶出三個女性被生活推著走的日常點滴，在傳統與期待之間尋找角色的自我認同。

鄒時擎分享，意外得知片中飾演主角的小演員本身也是左撇子，過去同樣曾被家人要求矯正，顯示這樣的傳統壓抑在現代社會仍然正在發生。在電影上映並獲得國際影壇關注後，家人對此的態度也逐漸轉變，從原本的堅持糾正，轉為理解與接納。這樣從戲內延伸到戲外的改變，也讓作品的意義不只停留在銀幕之上，而是真正影響到現實生活。

「左撇子女孩」在國際影壇持續累積關注，陸續於坎城影展影評人周、多倫多、釜山與羅馬等國際影展亮相並獲得好評，更獲選代表台灣角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片，為台灣電影再添能見度。此外，鄒時擎與長期合作夥伴、在國際影壇具有影響力的導演西恩・貝克共同創作，也讓作品在國際市場獲得更多關注與連結。

鄒時擎指出，在地元素是創作的優勢之一，例如她片中擁擠的夜市攤販、摩托車鑽行城市巷弄等場景，使作品生出文化特色：「你不需要把故事變得很國際，反而是越具體、越貼近生活的細節，越能讓不同文化的人找到共鳴。」無論是家庭互動、生活場景或對傳統觀念的掙扎，在她看來都不是限制，而是讓世界理解台灣的一種方式。

她也從產業的角度觀察，隨著國際影壇對在地敘事的關注提升，越來越多具文化特色的作品獲得機會，例如南韓電影「寄生上流」（Parasite）等作品在全球市場的成功，也反映出觀眾對非英語、具有在地背景故事的接受度提高。在這樣的趨勢下，當作品本身夠真實、情感夠具體，不僅能在影展中被看見，也可能透過經紀體系與好萊塢產業接軌，進一步發展為新的影像項目。

談到創作最想傳達的訊息時，鄒時擎表示，希望觀眾能從電影中感受到一件簡單卻不容易的事–「做自己」。無論是片中對傳統禁忌的反思，或角色在成長過程中面對的壓力，背後其實都是關於「是否有勇氣成為自己」。傳統未必需要全然保留，而是可以被重新理解，甚至在不適合的時候放下，她認為正是這種對自我認同的追尋，使一個來自台灣的故事跨越語言與文化，讓世界透過影像看見台灣的樣貌。

坎城影展

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