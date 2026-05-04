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安沛朗競選開跑 角逐第10選區市議員

記者王子涵／舊金山報導
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在與灣景區華裔居民交流中，安沛朗了解到治安是最主要關切之一。他表示將支持增加警力...
在與灣景區華裔居民交流中，安沛朗了解到治安是最主要關切之一。他表示將支持增加警力巡邏，並結合教育及預防措施，以降低犯罪發生，讓居民能安心在社區活動、前往公園休閒。（安沛朗提供）

舊金山第10選區市議員候選人安沛朗（JR Eppler）2日在Potrero Hill康樂中心舉行競選開跑儀式，正式宣布投入選戰。

安沛朗在第10選區居住逾十年，與任職圖書館管理員的妻子及兒子同住，長期深耕並關注社區發展。在華人社區方面，他表示，競選團隊成立初期即配置中文工作人員，負責翻譯宣傳資料與海報，並在社區宣傳時同步發放實用資源手冊，內容涵蓋醫療保險申請、移民權益及心理健康輔導等資訊，協助居民更便捷取得服務。他強調，希望確保不同背景居民均能公平獲得公共資源。

安沛朗表示，自己若當選，將優先改善第10選區交通連結，包括恢復15號公車服務，加強與市中心及周邊區域聯繫，並推動新增55號Dogpatch路線，提升北區交通便利性。

在社區安全議題上，安沛朗指出，在與灣景區（Bayview）華裔居民交流中，了解到治安是最主要關切之一。他表示將支持增加警力巡邏，並結合教育及預防措施，以降低犯罪發生，讓居民能安心在社區活動、前往公園休閒。

安沛朗表達支持興建更多可負擔住房，並推動70號碼頭（Pier 70）重建計畫，為第10選區工薪家庭提供更多可負擔居住選擇。

Potrero Dogpatch商戶協會的格德斯坦(Keith Goldstein)表示，在新冠疫情期間，安沛朗曾協助當地商戶向市府爭取資源與政策支持。他指出，當時部分市府規範對小商業造成挑戰，例如限制餐館戶外設置餐桌等措施。安沛朗憑藉法律專業，深入研究相關政策文件，從條文中找出可調整空間，推動市府修訂規定，讓多間本地商戶受惠。

格德斯坦強調，小商業社群需要一位能為社區發聲、積極爭取權益並推動發展的領袖，「在關鍵時刻挺身而出」。

非營利組織C.A.R.E.執行總監、非裔社區領袖葛林(Uzuri Pease Greene)亦到場發言。她表示，當安沛朗向其表達參選意願時，即對其公共服務導向留下深刻印象。

她指出，安沛朗並非以說教姿態面對不同族裔，而是致力創造對話與合作空間，邀請多元背景社區成員共同參與，為第10選區爭取資源。她形容安沛朗「溫和、安靜，但非常務實」，其真正優勢在於踏實做事、長期投入社區。

在與灣景區華裔居民交流中，安沛朗(中)了解到治安是最主要關切之一。他表示將支持增...
在與灣景區華裔居民交流中，安沛朗(中)了解到治安是最主要關切之一。他表示將支持增加警力巡邏，並結合教育及預防措施，以降低犯罪發生，讓居民能安心在社區活動、前往公園休閒。（安沛朗提供）

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