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超夢回歸 寶可夢GO Fest 2026登場 首度全球免費開放

記者王湘涵／灣區報導
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LA玫瑰盃球場（Rose Bowl）活動中伊布（Eevee）登場，吸引眾人目光。...
LA玫瑰盃球場（Rose Bowl）活動中伊布（Eevee）登場，吸引眾人目光。（讀者Tina提供）

Pokémon GO年度大型活動「Pokémon GO Fest 2026─全球」將於7月11日至12日登場，活動時間為每日當地時間上午10點至晚間7點。今年最大亮點之一，是官方首度將全球活動免費開放，玩家只要在活動期間登入遊戲，即可解鎖特殊調查與多項加碼內容，吸引各地訓練家關注。

《Pokémon GO》玩家族群橫跨不同年齡層，目前也吸引不少中高齡玩家與親子族...
《Pokémon GO》玩家族群橫跨不同年齡層，目前也吸引不少中高齡玩家與親子族群參與。（讀者Tina提供）

此類《Pokémon GO》大型活動多採「先區域、後全球」的推出模式，在全球活動登場前，官方分別先於東京（5月29日至6月1日）、芝加哥（6月5日至6月7日）與哥本哈根（6月12日至6月14日）三地舉辦實體場次，採售票形式開放玩家參與，結合城市探索與限定內容，作為年度活動的前導。

美國各個城市常有寶可夢的大型活動。（讀者Tina提供）
美國各個城市常有寶可夢的大型活動。（讀者Tina提供）

本次全球活動主打「超夢」回歸，不僅將於團體戰再度登場，亦同步推出超級進化型態，其中包含「超級超夢X」與「超級超夢Y」，並將於不同日期登場，成為玩家討論焦點；另一方面，幻之寶可夢「捷拉奧拉」也將透過活動特殊調查開放捕捉，進一步提升活動吸引力。

玩家也會與其他訓練家一同參與團體戰或進行交換，讓遊戲延伸為社交性的公共活動。（讀...
玩家也會與其他訓練家一同參與團體戰或進行交換，讓遊戲延伸為社交性的公共活動。（讀者Tina提供）

「Pokémon GO Fest 2026－全球」將於7月11日至12日官方首度...
「Pokémon GO Fest 2026－全球」將於7月11日至12日官方首度免費開放，全球活動登場前，先於東京、芝加哥、哥本哈根舉辦實體售票場次。（官方網站）

活動期間遊戲內將依時段輪替不同屬性的寶可夢，涵蓋18種屬性，並加碼提高異色寶可夢出現機率、延長誘餌模組效果與增加團體戰入場券等多項內容，鼓勵玩家長時間參與。資深玩家Tina分享已規劃了芝加哥行程：超夢平時不常在團體戰中出現，這次回歸還帶來超級進化型態，讓人好期待！

玩家表示，3月初釋出芝加哥的早鳥票，當天就完售。（讀者Tina提供）
玩家表示，3月初釋出芝加哥的早鳥票，當天就完售。（讀者Tina提供）

《Pokémon GO》玩家族群橫跨不同年齡層，除自初代《寶可夢》成長的年輕世代外，目前也吸引不少中高齡玩家與親子族群參與，玩家將遊戲結合日常散步與社交，成為長期持續的戶外習慣之一。

在灣區包括金門公園、渡輪大樓等地，過去大型活動期間常可見玩家聚集，形成具有辨識度的城市景象；玩家也會與其他訓練家一同參與團體戰或進行交換，讓遊戲延伸為社交性的公共活動。

隨著今年「Pokémon GO Fest 2026─全球」首度採取免費開放形式，將進一步降低參與門檻，預期再度吸引數百萬名玩家於線上與各地公共空間共同參與。

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