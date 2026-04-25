廖若庭灣區首場「納帕酒莊」新書發表會 限量中文版搶先收藏

「納帕酒莊」新書灣區首場發表會，周日將於佛利蒙舉行，免費入場。（主辦單位）

隨著春暖花開氣溫回暖，正是適合灣區 民眾開始規劃納巴谷酒莊之旅的季節，在這樣的旅遊氛圍下，專業侍酒師暨廚師Miggi廖若庭，將於4月26日在佛利蒙舉辦「納帕酒莊」的新書發表會，這場也是該書在灣區的首次公開亮相，現場將開放尚未在美國上市的中文實體書限量販售與作者簽名，讓讀者能第一時間收藏。

本次活動主打「沉浸式對談分享」，地點位於佛利蒙的Raindrop Cafe，透過近距離的故事和對話，讓大家用輕鬆的氛圍更了解葡萄酒。作者廖若庭表示，「納帕酒莊」集結了她長年帶團走訪納巴酒鄉、累積超過十年的第一線經驗，書中內容也從單純的品酒延伸至文化觀察。「一書在手，就好像有一位隨身導遊！」可以帶讀者理解不同酒莊的風土條件、釀酒哲學與人物故事，在眾多選擇中找到自己喜歡的路線，只要帶上書就可以和家人朋友即刻出發。

對廖若庭來說，葡萄酒的學習並非死記知識，不是只有酸度、單寧和風味層次，而是透過交流與反覆體驗，逐漸建立屬於自己的感受過程；搭配食物一起吃下健康、品出文化，才是她想傳達給大家的初衷。

這樣的文化脈絡，也與葡萄酒本身的歷史有所呼應，因此現場她會分享關於美國1920年代「禁酒令時期」的有趣故事，在酒精全面被禁止、人們卻衍生出「檯面下」的因應之道，讓飲酒文化轉入更私密的空間，催生出隱密的地下酒吧文化，人們必須低聲交談、透過暗號進入，這段歷史也影響了今日所謂的「Speakeasy」：私密、故事性與場域氛圍，現今仍可在我們的生活周遭尋見。而在現代正式場合中，氣泡酒則常被用於開場或重要時刻，細緻的氣泡與清爽酸度，也讓它成為國宴等場合常見的選擇之一。

廖若庭也透露，未來計畫提供不同於一般酒莊導覽的方式，延伸「Speakeasy」主題活動，在灣區帶領民眾親自感受沈浸在酒禁時期的地下酒吧氛圍，透過走訪這些空間的沉浸式體驗，結合故事分享與品飲文化，重回世界各地至今仍在仿效的夢幻歷史年代。

「納帕酒莊」新書發表會將於4月26日下午2點至3點30分舉行，免費入場，以新書內容為主軸，安排現場對談與讀者互動，從不同角度理解「納帕酒莊」。主辦方歡迎民眾攜伴參加，在春日午後走進酒莊的風土與人物故事之中，作為下一趟旅行的起點。

「納帕酒莊」作者Miggi將帶來與民眾面對面的輕鬆對談和新書分享。（資料照片由Miggi提供）