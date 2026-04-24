世界地球周…東灣環團教種樹園藝、親手製「木製湯匙」

卡斯楚谷學區的小學響應舉辦世界日清理校園活動。(記者王湘涵╱攝影)

在世界地球周期間，東灣社區與學校以多元方式響應環境行動，環保組織Forestr將於25日舉辦木工手作課程，帶領民眾從原木開始學習選材、劈木與雕刻，親手製作日常使用的木製湯匙，透過這類體驗使參與者從接觸手作技藝開始，重新理解物品的來源與製作過程，進一步反思日常消費與資源使用的關係。

Forestr是一個以灣區 為主要行動範圍的社區型環保組織，致力於透過植樹、園藝與環境教育等方式，推動在地居民參與公共空間的綠化與維護。

該組織的計畫核心之一「口袋公園」（ForestR Pocket Parks），就是將社區中閒置或未充分利用的空間，轉化為具備公共與生態功能的口袋型綠地，強調從日常生活出發，讓環保行動落實於社區之中。以「Paradise Park」為例，已逐步發展為結合園藝與教育功能的社區空間，設有種植箱、溫室與蜂箱，並提供居民參與栽種與學習的場域，讓綠地除了觀賞，也成為實際能使用的生活空間。

延續這樣的行動模式，Forestr也預計5月2日在卡斯楚谷推動「Monarch Park」的綠地改造計畫，在Castro Valley Boulevard一帶舉辦種植行動，邀請社區居民共同參與。這項行動著重於將原本零散的都市空間（例如停車場旁的邊角），透過口袋公園概念導入開放式種植箱、果樹步道與原木座位區，還在植栽設計中特別納入帝王蝶所喜歡的乳草（milkweed），強化授粉昆蟲棲地。計畫採用「宮脇森林」（Miyawaki Forest）的概念，透過高密度種植在地原生樹種，在有限空間中快速建立多樣化的森林結構，使都市綠地成為生物多樣性的微型森林。

除了社區團體之外，卡斯楚谷一帶的小學也將於周六舉辦清理校園的環保相關活動，透過與家長和志工一起參與實作，讓學生從小建立對環境議題的認識，也讓環保不只是課堂內容，而是從實際動手出發，成為家庭與社區共同關注的日常。

卡斯楚谷推動「Monarch Park」的口袋公園計畫，邀請民眾一起挽袖來種植。(取材自Forestr官網)

Forestr舉辦木工工作坊，減少一次性餐具的使用。(取材自Forestr官網)