矽谷徵才博覽會周六登場 台美科技企業齊聚對接AI人才

矽谷徵才博覽會4/25於聖他克拉拉會議中心登場。(取材自Taiwan Next官方臉書)

隨著人工智慧（AI）帶動產業轉型，科技人才需求持續升溫。由 Taiwan Next Foundation 主辦的「Taiwan Career Day 2026 矽谷 徵才博覽會」，將於25日在聖他克拉拉會議中心 舉行，集結台美科技企業與專業資源，為求職或轉職族群提供一站式交流平台。

主辦單位表示，本屆活動為北加州 規模最大的台系徵才活動之一，現場將有超過20家企業與新創參與，包括聯發科、鴻海 、緯創、安霸、台達電、群聯、Wieson、貿協 Contact Taiwan、台灣就業金卡、Supermicro及雄獅旅遊等企業，提供多元職缺與現場交流機會，顯示台灣企業在全球AI供應鏈中的布局。

本次矽谷徵才博覽會以三大面向規劃活動內容：涵蓋企業徵才對接、履歷優化與人脈建立、以及AI職涯趨勢與求職實戰，從職缺媒合到能力提升，提供完整的職涯支援。

在徵才專場方面，活動設有跨國企業徵才博覽會與企業專場，匯聚多家科技企業釋出職缺，並由企業代表解析最新招募方向，讓求職者有機會與招聘經理及相關人員面對面交流，直接了解企業文化與聘雇流程，提升媒合效率。

在履歷優化與人脈建立上，現場將提供「一對一導師履歷健檢」，邀請來自 Google、Apple、Meta、Tesla 、Zoom 與 PayPal 等企業的專家，提供預約制履歷諮詢服務，針對不同領域提供實務建議、協助求職者優化履歷，同時建立與產業接軌的人脈連結。

在AI職涯趨勢與求職實戰方面，活動將舉辦趨勢論壇與專題交流，邀請來自 Anthropic 的主管與資深獵才顧問，解析AI浪潮下的人才需求與轉職策略；另設有針對Data Science與UX領域的專場，探討在AI發展下數據與設計人才的轉型方向。

此外，現場亦規畫求職特訓班與AI模擬面試實戰演練，透過系統化指導與即時回饋，協助參與者從履歷撰寫、面試技巧到臨場表現全面提升，在競爭激烈的就業市場中強化優勢。

主辦單位希望藉此活動交流提供企業與人才直接對接的機會，也能在AI快速發展的趨勢下，協助更多專業人士掌握職涯方向，優化進入國際科技產業的競爭力。

Taiwan Career Day 2026 矽谷徵才博覽會日期：2026 年 04 月 25 日 (六)。時間：12時至5時。地點：Santa Clara Convention Center 2F。

矽谷徵才博覽會六大主題。(取材自Taiwan Next官方臉書)

企業合作夥伴。(取材自Taiwan Next官方臉書)

招募說明會。(取材自Taiwan Next官方臉書)