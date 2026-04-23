罕見…康縣高院台裔法官 競選連任遇對手

康縣高等法院台裔法官Jesse Hsieh競選連任遇對手，為法官選舉罕見情況。(取自Retain Judge Jesse Hsieh 2026官網)

加州 高等法院法官在尋求新的六年任期時，通常不會遇到競爭對手，但康曲柯士達縣高等法院台裔法官Jesse Hsieh今年尋求連任，有人出面挑戰，為法官選舉罕見情況。

「舊金山紀事報」報導，自2024年加州州長紐森 任命以來，康曲柯士達縣高等法院法官Jesse Hsieh從未捲入任何重大爭議。他的對手，史丹斯勞縣(Stanislaus County)檢察官波利亞可夫(Valery Polyakov)表示，他希望給選民一個選擇，但對Jesse Hsieh本人並沒有任何批評。

Jesse Hsieh表示，波利亞可夫似乎是位好人，但他從未在他的法庭出庭，也不清楚在選舉前的六周內、可能會出現什麼情況。

Jesse Hsieh認為，這是一個與選民交流的機會，讓他們了解他為什麼會成為一名法官。他已獲得康縣其他36位法官的一致支持。他在瑪蒂尼茲(Martinez)法庭審理輕罪案件，表示任何想了解他的人，都可到他的法庭，約於上午8時30分開門，可看到正在進行的工作。

波利亞可夫與Jesse Hsieh兩人訂於4月30日下午6時30分，在快樂山(Pleasant Hill)狄布洛谷學院參加一場司法候選人論壇。康縣律師協會贊助這項活動，指出論壇並非辯論會，而是每位候選人問答。

高等法院法官在尋求新的六年任期時，通常不會遇到競爭對手。挑戰一旦發生，加州法官競選通常是一場激烈爭戰，一方是受到法律界支持的現任法官，另一方則是指責法官對犯罪行為過於軟弱或腐敗的外部勢力。

挑戰者通常會有「舊金山制止犯罪」(Stop Crime SF)執法團體的支持。其曾於2024年試圖阻止兩名舊金山法官連任，但並未成功。

另一方面，也有具有意識形態色彩不同、來自對立陣營的挑戰。

這些選舉都涉及大量的募款和競選廣告。Jesse Hsieh表示，在康縣選舉中，他已籌集約2萬美元，主要用於支付競選宣傳費用。波利亞可夫表示，他仰賴自己薪水與其他個人資金，目前尚未獲得任何外部支持，但預計在6月2日投票前會找到一些支持者。

Jesse Hsieh現年40歲，是台灣移民之子，畢業於洛杉磯加大法學院，2009年至2012年在東灣社區法律中心工作，在被任命為法官之前，先後在康縣和舊金山的公設辯護人辦公室任職。他也是屋崙警察委員會的前成員，該委員會負責審查針對警員的投訴。

現年63歲的波利亞可夫出生於烏克蘭，在獲得化學博士學位後，31歲移民美國。他曾擔任研究員與製藥業化學家，2015年獲得法學學位，並在加入史縣地方檢察官辦公室之前，曾擔任包括一些刑事被告在內的私人客戶代表。現住在康縣。