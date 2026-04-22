維修碼頭 舊金山惡魔島本周關閉

為維修碼頭，舊金山惡魔島本周關閉。（取自國家公園服務局網站）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）獲悉，據國家公園管理局（National Park Service）稱，惡魔島（Alcatraz Island）本周關閉，以便工作人員維修島上的碼頭。這將暫時切斷通往舊金山最著名旅遊景點之一的通道。

此次關閉於周一（20日）開始，預計持續至周五（24日）。國家公園管理局之前發布的一則通知中顯示：「因碼頭維修，前往該島的通道暫時關閉。」該局稱，所有已預訂的遊覽項目均已退款。

作為該島官方渡輪運營商的Alcatraz City Cruises公司表示，其航線在此期間暫停運營，並建議遊客改乘其他海灣遊船。

官方尚未透露此次碼頭維修的具體原因，也未說明是否與島上正在進行的其他項目有關。但此次關閉正值金門國家休閒區（GGNRA）在惡魔島進行抗震和結構升級之際，其中包括對碼頭本身的施工。

金門國家休閒區主管史密斯（David Smith）在去年的公開會議上表示，他提到了對該遺址的全面評估。「我一直在與聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）的人員進行磋商，」他說，該機構正在進行抗震加固，包括一項「穩定碼頭以防止其墜入大海」的工程，以及對監獄主樓的升級改造，以確保「牆壁不會倒塌」。

施工期間，主監獄大樓內的部分展區已關閉。

該島的基礎設施長期以來一直需要持續維護。惡魔島建在舊金山灣的一塊風吹浪打的岩石上，僅靠一個碼頭供遊客進出，這使得渡輪服務特別容易受到中斷的影響。

國家公園管理局未說明渡輪服務是否會在周五之後立即恢復。

此次關閉正值春季旅遊旺季，儘管舊金山公立學校本周並未放假。希望改期的遊客被建議聯繫Alcatraz City Cruises公司。