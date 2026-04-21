優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

舊金山 紀事報報導，位於優勝美地 （Yosemite）的著名阿瓦尼飯店（Ahwahnee hotel）即將取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，每人起價95美元。

據紀事報查閱的公園公告顯示，從4月23日起，這家以木梁天花板、鍛鐵吊燈以及可俯瞰優勝美地山谷美景的巨型落地窗而聞名的飯店餐廳，將為賓客提供五道菜或七道菜的套餐，並可選配葡萄酒。

五道菜套餐定價95美元，搭配葡萄酒則為135美元；七道菜套餐定價125美元，搭配葡萄酒則為165美元。此外，還將提供純素晚餐選項及兒童單點菜單。

擁有99年歷史的阿瓦尼飯店曾接待過歐巴馬（Barack Obama）總統、伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）和甘迺迪（John F. Kennedy）總統等政要，被公認為國家公園內最宏偉的住宿及餐飲場所之一。與國家公園系統中的許多設施一樣，該飯店由一家私營特許經營商運營，即總部位於費城 的Aramark公司。

Aramark公司官員未就紀事報關於新菜單的提問作出回應，但優勝美地國家公園官員在上周向員工發送的關於此次變動的簡報中，將其歸功於飯店近期翻新工程。

過去幾年間，施工團隊對阿瓦尼飯店進行了一系列結構改造，其中包括耗資3500萬美元對餐廳和廚房進行的抗震加固工程。這些工程導致餐廳在2023年大部分時間處於關閉狀態，此後餐飲服務也面臨著若干後勤挑戰。直到近期，隨著多項廚房升級工程的完成，餐飲運營才得以順暢開展。

即將推出的晚餐菜單變更，既是Aramark展示飯店改進成果的良機，也招致了外界的審視：畢竟95美元的價位，食客們自然會抱有期待。

阿瓦尼飯店的餐飲服務長期以來備受詬病，網上的評論一致認為其品質平庸且「像自助餐廳一樣」，考慮到目前主菜價格在36至63美元之間，這種體驗尤其令人失望。

與此同時，在優勝美地經營多家飯店、商店和餐廳的Aramark公司，也接連收到了公園管理方的一系列差評。2019年，阿瓦尼飯店失去了美國汽車協會（AAA）授予的著名四星評級，此後一直維持著三星評級。

據公園官員稱，一旦固定價位套餐推出，晚餐將僅限預約（不接受現場點餐），且座位數量將更為有限。

阿瓦尼飯店還提供早餐和午餐。