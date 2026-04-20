加州去年反仇恨熱線近千宗通報 語言、安全仍是求助關鍵

加州反仇恨熱線近千宗通報，語言與安全仍是求助關鍵。（記者李怡╱攝影）

加州民權廳（California Civil Rights Department，CRD）15日公布最新數據顯示，全州反仇恨熱線「CA vs Hate」在2025年共接獲992宗仇恨相關通報，涵蓋46個縣市，其中近一半涉及族裔或種族偏見。隨著仇恨事件持續發生，愈來愈多民眾選擇求助，但對不少華人 移民而言，「敢不敢說、怎麼說」仍是一大門檻。

統計指出，約七成當事人同意接受後續服務，包括法律援助與心理諮商。自2023年5月設立以來，該熱線已累計處理超過6800宗求助個案，當中亦包括未達刑事犯罪但涉及歧視 與騷擾的情況。

從內容來看，最常見為言語騷擾（68%）、不公平對待（48%）及恐嚇或威脅（40%）；發生地點以住宅（36%）最多，其次為公共場所（16%）及工作場所（9%）。在動機方面，47%涉及族裔或種族偏見。

有華埠 商家表示，疫情後曾遇到帶有歧視意味的言語，但多選擇隱忍，因語言不通、不熟悉報案流程而卻步。也有上班族指出，在公共場合遇到偏見言語時難以界定是否可通報，久而久之選擇沉默。

州商業、消費者事務及住房局局長莫斯（Tomiquia Moss）表示，設立熱線是為提供安全求助管道；民權局局長基許（Kevin Kish）則強調，不論語言或背景，都可獲得保密協助。

「CA vs Hate」不隸屬警方，民眾可匿名通報，並獲得法律、心理及社區資源轉介。平台提供15種語言服務，並支援超過200種語言口譯，對移民社群較為友善。

民權局呼籲，若遭遇仇恨或歧視，可撥打（833）866-4283（833-8-NO-HATE）求助；若遇緊急危險，應立即撥打911。社區人士指出，華人過去習慣低調處理衝突，但在當前環境下，學會發聲與善用資源尤為重要。