優先排序制對手若聯合 王兆倫可能落選

優先排序投票制或可讓王兆倫失去日落區市議員一職。(取自王兆倫臉書)

四年內，已有三位舊金山 市議員自舊金山日落區（Sunset）的選區下台，在這個風景優美的選區中，隱藏憤怒的選民群體。

「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山第四區市議員職位最新一位落入眾怒之下的王兆倫（Alan Wong），可能成為第四位下台者。若他的對手在6月選舉拿出關鍵武器：優先排序制投票 策略（ranked-choice voting strategies）打擊他，王兆倫很可能失去日落區市議員一職。

第二區市議員補選採用正面交鋒（head-to-head matchup）模式，第四選區卻有四位對手挑戰王兆倫席位。王兆倫是去年年底由市長羅偉 （Daniel Lurie）任命。

王兆倫的每位挑戰者都可望獲得相當數量的選票。若他們聯合起來、呼籲選民只投票給挑戰對手，王兆倫可能下台。

舊金山州立大學研究優先排序制投票教授麥可丹尼爾(Jason McDaniel)認為，對王兆倫來說，那將是一個非常艱難局面。非常困難。資金和資源能做的有限。

外部團體已籌集高達30萬1000美元資金支持王兆倫，主要是因為他在由11名成員組成的市議會中，偉居支持盧偉溫和議程的第六位可靠投票者角色。

全舊金山市對日落區關注，源自市政廳的權力平衡：羅偉對市議會控制更緊密，就越容易在無需妥協的情況、追求對舊金山的願景。

王兆倫的挑戰者來自截然不同的陣營，這使得潛在合作變得棘手。

市政廳立法助理朱凱勤（Natalie Gee）可能團結進步派人士和勞工力量；社區組織者周紹鋆（Albert Chow）已動員其罷免殷嘉立（Joel Engardio）活動的支持團隊；前教育人士李志威（David Lee）雖然是民主黨人，卻獲得前法官科普（Quentin Kopp）等保守派人士支持。第四位挑戰者Jeremy Greco可能在日落沙丘公園（Sunset Dunes park）的支持者中，擁有至關重要的少數支持者。

若他們團結起來，採取「任何人都可只要不是王兆倫」（anybody but Wong）策略，那麼他們其中一位就有可能獲得足夠的第二或第三名選票，最終勝出。

舊金山市的優先排序投票系統，允許選民按喜好程度對候選人進行排序。

若沒有候選人獲得超過50%的選票，得票最低的候選人將在第一輪投票後被淘汰。那些投票給被淘汰候選人的選民，他們的第二選擇將生效，計入其他候選人的總票數。這個過程會重複進行，直到有一位候選人獲得超過50%的選票為止。正是這種情況，讓羅偉在2024年贏得市長選舉。

雖然王兆倫的競爭對手尚未宣布結盟，但他們的競選團隊告訴「標準」，對此持開放態度。