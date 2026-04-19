柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現

柏克萊 市府正面臨約3000萬美元預算赤字，最新提出的財政方案顯示，未來可能透過裁員與削減公共服務來平衡收支，凸顯地方政府財務壓力持續升高。

根據市府規畫，相關因應措施包括裁減市府員工與警察人力、考慮關閉消防站，以及大幅削減游泳池與社區活動中心開放時段等，目前仍在討論階段，尚未最終定案。

柏克萊市長（Paul Buddenhagen）說：「這些削減措施確實令人感到痛苦，但規畫的目標是要引導城市走向一條更穩健、理性且可持續發展的道路。」市府指出，近年支出持續上升，尤其在人事與營運成本方面成長明顯，但收入增幅卻未能同步跟上，加上過去部分依賴一次性資金填補缺口，使得財政結構逐漸吃緊，迫使當局提出較具結構性的調整方案。

除了透過縮減支出「節流」外，市府也不排除「開源」來增加收入，因應財政壓力的需求，包括未來可能討論提高稅收的選項。不過，裁員與服務縮減也引發外界關注，部分聲音擔心，若削減幅度過大，可能影響公共安全與市民日常生活品質，相關措施預計將在後續預算審議過程中持續討論。

值得注意的是，類似的財政壓力並非個案，近來包括舊金山與屋崙在內的多個灣區 城市，也面臨支出上升與預算吃緊的挑戰，部分地區已開始討論裁員或縮減服務的可能性。