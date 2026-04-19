我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現

記者王湘涵／柏克萊報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

柏克萊市府正面臨約3000萬美元預算赤字，最新提出的財政方案顯示，未來可能透過裁員與削減公共服務來平衡收支，凸顯地方政府財務壓力持續升高。

根據市府規畫，相關因應措施包括裁減市府員工與警察人力、考慮關閉消防站，以及大幅削減游泳池與社區活動中心開放時段等，目前仍在討論階段，尚未最終定案。

柏克萊市長（Paul Buddenhagen）說：「這些削減措施確實令人感到痛苦，但規畫的目標是要引導城市走向一條更穩健、理性且可持續發展的道路。」市府指出，近年支出持續上升，尤其在人事與營運成本方面成長明顯，但收入增幅卻未能同步跟上，加上過去部分依賴一次性資金填補缺口，使得財政結構逐漸吃緊，迫使當局提出較具結構性的調整方案。

除了透過縮減支出「節流」外，市府也不排除「開源」來增加收入，因應財政壓力的需求，包括未來可能討論提高稅收的選項。不過，裁員與服務縮減也引發外界關注，部分聲音擔心，若削減幅度過大，可能影響公共安全與市民日常生活品質，相關措施預計將在後續預算審議過程中持續討論。

值得注意的是，類似的財政壓力並非個案，近來包括舊金山與屋崙在內的多個灣區城市，也面臨支出上升與預算吃緊的挑戰，部分地區已開始討論裁員或縮減服務的可能性。

灣區 柏克萊

上一則

沙加緬度平價住宅「聖胡安公寓」6月迎首批入住

下一則

AI從創意到落地 工程師對話新世代

延伸閱讀

舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門

舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門
「收容不能停、財政又吃緊」聖荷西擬削減庇護所開支

「收容不能停、財政又吃緊」聖荷西擬削減庇護所開支
舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門

舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門
屋崙恢復周日路邊收費 違停最高罰71元

屋崙恢復周日路邊收費 違停最高罰71元
曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張

曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

2026-04-15 02:20

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆