Philz Coffee恢復彩虹旗 執行長道歉

舊金山起家的連鎖咖啡品牌Philz Coffee宣布，撤回「降下彩虹旗」計畫，允許門市繼續懸掛彩虹旗。圖為之前掛有彩虹旗的Philz Coffee卡斯楚門市。（取材自谷歌街景）

舊金山 起家的連鎖咖啡品牌Philz Coffee，17日宣布撤回此前爭議的「降下彩虹旗」計畫，允許門市繼續懸掛彩虹旗。公司表示，「所有已掛上的彩虹旗將保留，先前被移除的也可以重新掛回」，並強調將重新檢視相關政策。

此次風波源於公司本月初內部政策調整。據了解，Philz於4月8日頒布政策，決定移除部分門市的彩虹旗，並於10日由執行長Mahesh Sadarangani在內部備忘錄中重申該決定，引發員工與社區強烈反彈。多家門市原本懸掛的彩虹旗與相關標誌陸續被撤下，包括Noe Valley分店員工也向媒體證實旗幟曾被移除。

隨後，一個自稱Philz咖啡師的團體於5日在Change.org發起連署，反對公司決策，迅速獲得關注。灣區 多個LGBTQ團體亦表達不滿，並於10日在卡斯楚門市外發起抗議。加州 參議員威善高（Scott Wiener）亦公開批評此舉，要求公司說明立場。

在壓力持續升高下，公司執行長Sadarangani於17日發表聲明，對決策造成的影響致歉。「我犯了一個錯誤，我真誠地道歉。對於我們的員工、顧客，以及自創立以來一路支持我們的LGBTQIA+社群，我們這項政策帶來的困惑與傷害辜負了你們。」他並強調，「彩虹旗象徵安全與歸屬感，我不希望任何走進Philz的人失去這種感受。」

Sadarangani指出，公司是在與舊金山同志驕傲節（San Francisco Pride）執行長福特（Suzanne Ford）及市府跨性別顧問委員會成員Jupiter Peraza會面後，決定撤回政策。他形容兩人「以真誠與直接的方式推動對話，協助公司重新聚焦於真正重要的價值」。

福特隨後也發表聲明，表示感謝雙方有機會對話，並指出企業此類決策對社群影響深遠。「當彩虹旗被移除時，我們的社群確實感受到，那會傳遞一種訊息，尤其在當前環境下，LGBTQ族群已經面臨愈來愈多不安與威脅。」

Philz Coffee創立於舊金山，去年由私募基金Freeman Spogli收購，目前在加州與芝加哥共設有約82家門市。