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FBI金山經文處談反詐騙 假公安、投資詐騙最常見

記者鄭欣╱舊金山報導
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FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）
FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）

美國聯邦調查局（FBI舊金山分處17日在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉行簡報座談，向媒體、僑胞及台灣留學生說明反詐騙（Anti-Fraud）與跨國鎮壓（Transnational Repression）兩大議題。FBI指出，近年詐騙手法快速翻新，特別是假冒政府、投資詐騙及假公安電話，在灣區華人社區最為常見，呼籲民眾提高警覺。

經文處處長伍志翔表示，邀請FBI進行簡報，正是希望協助華語社區與台灣僑民了解最新詐騙趨勢與潛在風險，強化自我保護能力，守護個人與家庭安全。

FBI專員在簡報中表示，目前接獲的案件中，九成以上為金融詐騙，受害者從年輕學生到高齡長者都有，其中不少人甚至損失畢生積蓄。

2025年全美透過網路犯罪投訴中心（IC3）接獲約100萬件詐騙通報，總損失超過209億美元，其中投資詐騙金額高達79億美元。年輕人報案較多，但長者平均損失金額最高。

專員表示，詐騙成功的關鍵在於製造「恐慌與急迫感」。例如假冒國稅局（IRS）、社安局或中國警方來電，聲稱當事人涉及案件或欠稅，要求立刻付款，否則將被逮捕或遣返。她強調，政府機構不會要求民眾透過電話立即轉帳或購買禮卡付款，「只要一開口要你馬上給錢，大多就是詐騙」。

常見詐騙中，首先是技術支援詐騙，透過電腦跳出警告視窗，誘導受害人點擊連結並開放遠端控制，進而盜取個資與帳戶。其次是祖父母詐騙，冒充孫子女求救，騙長輩匯款。近年最猖獗的則是戀愛與投資詐騙（俗稱殺豬盤），聽過長期建立關係，再誘導受害人投入虛擬貨幣投資，最後捲款消失。

除了詐騙，FBI也提醒華人社區注意「跨國鎮壓」問題。探員指出，部分外國政府可能透過恐嚇、監控、公開個資（起底）或威脅家人等方式，對在美國的異議人士、記者或僑民施壓。

其中一種近年增加的手法，是假冒中國公安詐騙。詐騙者聲稱受害人涉及刑案，要求保密並每日回報行蹤，最後再要求將資金轉為加密貨幣「接受調查」，實際上是騙取財產。

FBI提醒，最重要的自保原則是：不點陌生連結、不接可疑來電、不讓他人遠端操控設備、不因恐嚇而急於轉帳。

若懷疑受騙，應立即聯絡銀行嘗試攔截資金，並盡快通報IC3網站或聯絡FBI。執法人員指出，報案越快，追回資金機會越高，也有助防止更多人受害。

經文處處長伍志翔表示，邀請FBI進行簡報，希望協助華語社區與台灣僑民了解最新詐騙...
經文處處長伍志翔表示，邀請FBI進行簡報，希望協助華語社區與台灣僑民了解最新詐騙趨勢與潛在風險，強化自我保護能力。（記者鄭欣/攝影）

FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）
FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）

FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）
FBI赴舊金山經文處談反詐騙，假公安、投資詐騙最常見。（記者鄭欣/攝影）

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