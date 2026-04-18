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藥物過量致死率 舊金山排全美第2

編譯組／綜合報導
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舊金山目前在美國大型縣級轄區中，藥物過量致死率位居第二。（本報檔案照）
舊金山目前在美國大型縣級轄區中，藥物過量致死率位居第二。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，根據最新的可靠聯邦數據，舊金山目前在美國大型縣級轄區中，藥物過量致死率位居第二。

聯邦疾病防治中心（CDC）數據顯示，2024年9月至2025年8月期間，舊金山有超過580人死於藥物過量。這意味著在該12個月期間，舊金山每10萬居民中有70人死亡，是全國平均水平（20人）的三倍多。

只有美國藥物過量危機的重災區之一巴爾的摩市（Baltimore）的死亡率更高：在那一年中，每10萬居民中就有近110人死亡。

這並非意味著舊金山的藥物過量危機正在惡化。事實上，在舊金山及美國大部分地區，藥物過量死亡人數已從疫情期間的高峰期有所下降。舊金山驗屍官辦公室（San Francisco medical examiner′s office）今年的初步數據顯示，死亡人數可能正呈下降趨勢。

但舊金山的過量用藥死亡率仍遠高於疫情前水平。相比之下，費城（Philadelphia）等其他受災嚴重的縣去年情況有了更為顯著的改善。

專家指出，舊金山改善速度較慢是區域差異的一部分。東海岸和阿帕拉契亞（Appalachia）地區的城市及縣，作為首批目睹芬太尼（fentanyl）在非法毒品供應中占據主導地位的地區，其死亡人數降幅最為顯著，而西部地區的降幅則較為溫和。成癮研究學者表示未來舊金山、波特蘭（Portland）及其他西海岸城市的死亡人數很可能將更快下降。

針對全國範圍內過量吸毒致死人數下降的原因，研究人員提出了多種理論。有人指出，這得益於人們對超強效阿片類（opioid）藥物芬太尼的認識提高，以及減害措施的實施，例如過量吸毒解毒藥納洛酮（naloxone）的獲取渠道日益拓寬。

其次，隨著各國持續打擊非法毒品交易，芬太尼的供應已趨枯竭，迫使毒販減少該類阿片類藥物的銷售量，或將其摻入致死率較低（但依然極其危險）的替代品中。

一個更悲觀的理論為：東海岸許多最易因芬太尼過量而死亡的人群已經死亡，倖存者可能只是對最強效的阿片類藥物產生了耐受性。

專家指出，與抑鬱症或癌症不同，成癮往往需要外力施壓，很少有人會自發地尋求健康。儘管舊金山擁有相當完善的安全網，但仍難以向所有有需求的人提供全面的治療服務；無論縣和市級的政策如何變化，如果川普（Donald Trump）政府大幅削減醫療保健經費，情況將更加嚴峻。

費城 疫情 聯邦疾病防治中心

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