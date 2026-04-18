優勝美地將開設豪華露營地 提供71頂狩獵風帳篷小屋

優勝美地將迎來一個擁有71頂Safari風格帳篷小屋的新豪華露營地。（Under Canvas提供）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，位於優勝美地國家公園（Yosemite National Park）熱門西入口外的一處備受期待的豪華露營地於周四（16日）上午正式開放。

灣區遊客前往優勝美地最常走的路線是沿120號公路（Highway 120）行駛，穿過公園的Big Oak Flat入口區域；這個新露營地占地85英畝，林木蔥鬱，緊鄰公路，距離Big Oak Flat僅約10分鐘車程，可快速抵達優勝美地谷內遊客喜愛的景點和設施。

這是科羅拉多州 （Colorado）豪華露營（glamping）公司「Under Canvas」推出的最新帳篷度假村，也是該公司在加州 的首次運營。

「身處林間，仿佛已成為公園的一部分，」Under Canvas首席執行長加根（Matt Gaghen）去年向「舊金山紀事報」表示。「從營地的某些位置，你可以眺望（優勝美地）。」

該營地設有71頂獨立的「狩獵風格」（safari-inspired）帳篷小屋，可容納兩人或四人入住，配備木地板、厚實帆布外層及小型門廊。所有帳篷均配有獨立衛浴和電池供電的手機充電器。營地內還設有一頂主大廳帳篷，提供「咖啡館風格」的餐飲服務，以及帶篝火坑的公共休息區。

2026年和2027年（4月中旬至10月）的預訂於周四上午開放，每晚起價314美元。

營地正對面便是優勝美地地區交通系統的接駁車站，這能讓在繁忙的夏季周末前往山谷的遊客免去尋找停車位的煩惱。

與往年不同，優勝美地今年夏天將不再要求預訂日間入園許可，因此入住該豪華露營地的遊客可以輕鬆進出公園。

Under Canvas表示，其位於優勝美地的新營地已獲得「DarkSky International」（國際暗夜天空組織）認證，成為加州首個「DarkSky認證」度假村，這一稱號意味著該地光污染低，夜間氛圍更自然。