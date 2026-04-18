PG&E推全電示範宅 整合智慧電網與電動車技術

PG&E早在1989年即開始電動車測試，加州第一個電動車充電站在此建立。（記者王子涵/攝影）

太平洋瓦電（PG&E）17日在加州 聖拉蒙（San Ramon）展示全新全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車 技術，展示未來家庭能源使用樣貌。該設施同時作為實驗室與展示空間，強調降低電氣化門檻、提升用戶體驗，並避免高昂電網升級成本。

PG&E應用技術服務團隊指出，該設施不僅是展示中心，更是「實際運作的生活實驗室」，用以測試不同設備在真實家庭環境中的協同運作。電網與電氣化創新經理Jason Pretzla表示，PG&E早在1989年即開始電動車測試，「加州第一個電動車充電站就是由這裡的團隊設立」，如今PowerHouse則是延續這段歷程，讓民眾直觀理解全電住宅如何運作。

PG&E首席電網架構師Chris Morris強調，電力產業過去長期聚焦於「電網後端」，忽略家庭端需求。「今天我們真正走進家庭，支持客戶在日常生活中完成電氣化轉型。」加州未來可能新增300萬輛電動車，若依傳統模式，許多家庭將面臨高達1萬至2萬元的電網或配電盤升級成本。

PG&E推出Charge Boost與Panel Boost兩項新方案。前者透過電表與充電樁協同管理用電，使住戶在不升級配電盤情況下即可安裝Level 2充電設備；後者則可在約30分鐘內加裝外接智能配電裝置，支援電動車、熱泵或電磁爐等設備，同時避免高昂改裝費用。公司表示，相關產品最快將於今年夏季推出，部分用戶甚至可獲免費設備。

在技術層面，PG&E此次重點展示新一代智慧電表。Itron副總裁Don Reeves指出，這些電表「更像一部iPhone」，具備運算能力與應用程式功能，可即時分析用電數據並與家庭設備互通。「它不再只是計量工具，而是整個電網的感測與計算平台。」

現場演示中，電表可即時監測家庭用電，當總負載接近上限時，會自動降低電動車充電功率，避免過載。Itron工程師Mike Ting說明：「對用戶來說，這種調節幾乎是無感的，他們隔天早上仍然會看到滿電的車。」

另一大亮點是跨品牌設備互聯。PG&E宣布將在智慧電表中導入由蘋果、Google與亞馬遜支持的「Matter」協議，使不同廠商設備能彼此溝通，並與電網連結。「現在很多家庭有不同品牌的太陽能、電池與電動車，各自有不同的用戶端平台和設計，但彼此不互通，」Morris說，「我們要讓整個系統真正協同運作。」

合作企業方面，Span執行長Arch Rao指出，約一半加州住宅僅有100安培電力容量，難以支撐電動車與電氣化設備。「我們的目標是讓消費者在不升級電網與配電盤的情況下完成轉型。」他表示，新產品可利用現有電網僅約40%至45%的平均負載空間，透過數位控制提升利用效率。

此外，新創公司Pila也展示可插入普通插座的家用電池。該公司CEO Cole表示，該產品可「像Wi-Fi一樣逐房間部署」，並在停電時維持基本電力供應約一天半。「我們希望讓44%的租屋族也能參與能源轉型。」

整體而言，PG&E強調，透過設備互聯與即時負載管理，不僅可降低個別用戶成本，也能避免大規模電網擴建，進而減輕電費壓力。Morris總結：「我們希望讓電氣化變得更快、更便宜，而且對客戶來說是愉快的體驗。」

全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車技術，展示未來家庭能源使用樣貌。（記者王子涵/攝影）