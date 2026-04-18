我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

PG&E推全電示範宅 整合智慧電網與電動車技術

記者王子涵／聖拉蒙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
PG&E早在1989年即開始電動車測試，加州第一個電動車充電站在此建立。（記者王...
PG&E早在1989年即開始電動車測試，加州第一個電動車充電站在此建立。（記者王子涵/攝影）

太平洋瓦電（PG&E）17日在加州聖拉蒙（San Ramon）展示全新全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車技術，展示未來家庭能源使用樣貌。該設施同時作為實驗室與展示空間，強調降低電氣化門檻、提升用戶體驗，並避免高昂電網升級成本。

PG&E應用技術服務團隊指出，該設施不僅是展示中心，更是「實際運作的生活實驗室」，用以測試不同設備在真實家庭環境中的協同運作。電網與電氣化創新經理Jason Pretzla表示，PG&E早在1989年即開始電動車測試，「加州第一個電動車充電站就是由這裡的團隊設立」，如今PowerHouse則是延續這段歷程，讓民眾直觀理解全電住宅如何運作。

PG&E首席電網架構師Chris Morris強調，電力產業過去長期聚焦於「電網後端」，忽略家庭端需求。「今天我們真正走進家庭，支持客戶在日常生活中完成電氣化轉型。」加州未來可能新增300萬輛電動車，若依傳統模式，許多家庭將面臨高達1萬至2萬元的電網或配電盤升級成本。

PG&E推出Charge Boost與Panel Boost兩項新方案。前者透過電表與充電樁協同管理用電，使住戶在不升級配電盤情況下即可安裝Level 2充電設備；後者則可在約30分鐘內加裝外接智能配電裝置，支援電動車、熱泵或電磁爐等設備，同時避免高昂改裝費用。公司表示，相關產品最快將於今年夏季推出，部分用戶甚至可獲免費設備。

在技術層面，PG&E此次重點展示新一代智慧電表。Itron副總裁Don Reeves指出，這些電表「更像一部iPhone」，具備運算能力與應用程式功能，可即時分析用電數據並與家庭設備互通。「它不再只是計量工具，而是整個電網的感測與計算平台。」

現場演示中，電表可即時監測家庭用電，當總負載接近上限時，會自動降低電動車充電功率，避免過載。Itron工程師Mike Ting說明：「對用戶來說，這種調節幾乎是無感的，他們隔天早上仍然會看到滿電的車。」

另一大亮點是跨品牌設備互聯。PG&E宣布將在智慧電表中導入由蘋果、Google與亞馬遜支持的「Matter」協議，使不同廠商設備能彼此溝通，並與電網連結。「現在很多家庭有不同品牌的太陽能、電池與電動車，各自有不同的用戶端平台和設計，但彼此不互通，」Morris說，「我們要讓整個系統真正協同運作。」

合作企業方面，Span執行長Arch Rao指出，約一半加州住宅僅有100安培電力容量，難以支撐電動車與電氣化設備。「我們的目標是讓消費者在不升級電網與配電盤的情況下完成轉型。」他表示，新產品可利用現有電網僅約40%至45%的平均負載空間，透過數位控制提升利用效率。

此外，新創公司Pila也展示可插入普通插座的家用電池。該公司CEO Cole表示，該產品可「像Wi-Fi一樣逐房間部署」，並在停電時維持基本電力供應約一天半。「我們希望讓44%的租屋族也能參與能源轉型。」

整體而言，PG&E強調，透過設備互聯與即時負載管理，不僅可降低個別用戶成本，也能避免大規模電網擴建，進而減輕電費壓力。Morris總結：「我們希望讓電氣化變得更快、更便宜，而且對客戶來說是愉快的體驗。」

全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車...
全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車技術，展示未來家庭能源使用樣貌。（記者王子涵/攝影）

全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車...
全電化示範住宅「PG&E PowerHouse」，結合智慧電網、家用電器與電動車技術，展示未來家庭能源使用樣貌。（記者王子涵/攝影）

加州 電動車

上一則

西屋崙BART車站將蓋大型住房 代價失去400個停車位

下一則

灣區逆勢新增3000職位 2月就業與加州流失2萬成對比…

延伸閱讀

西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲

西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲
電費狂飆 安裝太陽能每月省百元

電費狂飆 安裝太陽能每月省百元
365 Solar推太陽能PPA方案 前半年電費全免

365 Solar推太陽能PPA方案 前半年電費全免
LG 大秀未來家電 AI實現「零勞務家庭」願景

LG 大秀未來家電 AI實現「零勞務家庭」願景
加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

2026-04-15 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇