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男子欲燒OpenAI執行長奧特曼住家 律師、父母稱精神不穩

編譯廖宜怡／綜合報導
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向OpenAI執行長奧特曼住家投擲汽油彈的20歲德州男子馬瑞諾-加馬14日出庭。...
向OpenAI執行長奧特曼住家投擲汽油彈的20歲德州男子馬瑞諾-加馬14日出庭。（美聯社）

一名德州男子被控向OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman） 舊金山住家投擲汽油彈企圖進行謀殺，其公辯律師表示，其當事人正在經歷精神健康危機，檢方對他作出過度指控。

美聯社報導，20歲的馬瑞諾-加馬（Daniel Moreno-Gama）14日首度出庭，身著橙色囚服的他頭髮蓬亂，在短暫的聽證進行期間一直低著頭。公辯律師稱，馬瑞諾-加馬患有自閉症。

當法官懷恩（Kenneth Wine）詢問馬瑞諾-加馬是否同意進行提審時，他只輕聲回答「同意。」法官於是下令繼續羈押馬瑞諾-加馬，不得保釋，並將提審日期定於5月5日。

當局稱，來自德州史普林（Spring）的馬瑞諾-加馬10日向奧特曼住家投擲汽油彈，在一扇大門起火後徒步逃離現場。不到1小時，馬瑞諾-加馬出現在離奧特曼住家約3哩的OpenAI總部，威脅要燒毀辦公大樓。

鑑於奧特曼的住家和公司均無人受傷，舊金山公辯律師沃德（Diamond Ward）認為，此案充其量只能稱為是一起財產犯罪，並稱檢方對馬瑞諾-加馬提出嚴重指控是為了討好奧特曼。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）反駁了對馬瑞諾-加馬過度指控的說法，稱馬瑞諾-加馬對奧特曼做出「有針對性的攻擊」，而且檢方有證據可以支持。謝安宜表示，無論受害者是「億萬富翁、企業執行長還是一位普通舊金山市民」，檢方都會採取相同行動。

馬瑞諾-加馬的父母也發出聲明表示，其子從未傷害過任何人，但最近開始出現心理健康問題。他們說：「我們一直在盡最大努力解決這些問題，讓他得到有效的治療，我們非常擔心他的健康。」

根據法庭文件，當局稱，馬瑞諾-加馬多次發文表達對人工智慧的仇恨，稱它對人類構成威脅，並警告人類將因此滅絕。

謝安宜稱，馬瑞諾-加馬試圖殺害奧特曼及其一名保全，被控兩項州級謀殺未遂罪和一項縱火未遂罪，刑罰從19年到終身監禁不等。不過，檢方表示，官員尚未透露奧特曼事發時是否在家。

此外，馬瑞諾-加馬還被聯邦檢察官指控非法持有槍枝和使用爆裂物毀壞他人財產，這些指控的最高刑罰分別為10年和20年監禁。

被稱對馬瑞諾-加馬過度指控，舊金山地檢長謝安宜表示他們是秉公辦理。（美聯社）
被稱對馬瑞諾-加馬過度指控，舊金山地檢長謝安宜表示他們是秉公辦理。（美聯社）

舊金山 德州 OpenAI

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