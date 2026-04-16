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家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山地檢長謝安宜表示，檢察官已對一名兩歲女童的父母提出謀殺罪指控。據稱，該幼童...
舊金山地檢長謝安宜表示，檢察官已對一名兩歲女童的父母提出謀殺罪指控。據稱，該幼童因在家中可接觸範圍內攝入芬太尼而死亡。(記者王子涵／攝影)

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上任時曾承諾，將對提供包括芬太尼（Fentanyl）等致命毒品的嫌犯，以謀殺重罪指控。在15日的記者會上，她宣告了首例該類型案件。謝安宜稱，檢察官已對一名兩歲女童的父母提出謀殺罪指控。據稱，該幼童因在家中可接觸範圍內攝入芬太尼而死亡。

被起訴嫌犯分別是Michelle Price與Steve Ramirez，兩人女兒Stevie Price於2月12日凌晨過世。檢方在原有危害兒童安全的罪名上，追加了謀殺罪。

謝安宜表示，進一步的調查顯示父母「完全了解芬太尼的危險性」，於是新增了謀殺的罪名。

檢察官表示，已故女童在出生時體內就帶有毒品，並因此住院數月治療；同時，她的父母在其位於米慎Dolores的公寓內存放了逆轉阿片類藥物過量的納洛酮（Narcan），這顯示他們擔心屋內有人可能發生過量。

「毫無疑問，他們了解其致命性，也了解這種物質在孩子出生時已經造成的傷害，」謝安宜說，「儘管如此，他們仍選擇繼續讓她暴露於這種物質之中，而且是以嚴重且持續的方式。」

警方紀錄顯示，2月12日凌晨約5時30分，舊金山警方接獲911報案，稱位於18街3800號街區的一間公寓內有兒童失去呼吸。抵達現場的急救人員發現屍僵跡象，「顯示該兒童已死亡數小時」。

檢察官形容該公寓「骯髒且極度凌亂」，散落著包括煙管、打火機和小型噴燈在內的吸毒工具。警方表示，在床上發現一種白色粉末，後經確認為芬太尼。他們還查獲了一個已使用過的Narcan容器，這是一種可逆轉鴉片類藥物過量的非處方藥。

檢察官此前曾要求法官在審前羈押Price，並批評一名在她2月被捕後下令將其釋放的司法官。兩名被告的下一次聽證會定於周四舉行。

根據市法醫辦公室數據的分析顯示，2020年至2025年間，僅有一名15歲以下兒童（14歲女孩）死於意外過量。去年曾有一名嬰兒在金銀島疑似芬太尼過量後住院，兩人被控危害兒童安全。

謝安宜長期將芬太尼犯罪視為其施政重點，並認為該毒品流行所帶來的破壞性應得到相應的法律回應。她在2022年上任初期曾表示，若毒販所販售的毒品與過量死亡相關，將考慮提出謀殺指控，但至今尚未提出過此類指控。

謝安宜周三表示，她正將同樣的邏輯用於Stevie父母的案件。

「儘管他們顯然並不是將毒品賣給孩子的販毒者，但他們讓孩子處於芬太尼環境中，而最終芬太尼導致了她的死亡，」她說。「從這個意義上說，我確實認為這符合我當初承諾，追究那些讓他人暴露於有害毒品中的人的責任。」

舊金山 芬太尼

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