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屋崙咖啡店主失蹤逾兩周 家屬懸賞1萬元尋人

編譯組／綜合報導
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兩周前失蹤的屋崙咖啡店店主家屬懸賞1萬美元求線索。（家屬提供）
兩周前失蹤的屋崙咖啡店店主家屬懸賞1萬美元求線索。（家屬提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上個月在屋失蹤的深受愛戴的咖啡店店主艾米希利亞德（Amy Hillyard）的家屬於周一宣布，將對任何能幫助她平安歸來的線索提供1萬美元的獎勵。

「我們堅信，一定有人見過艾米，可能知道她在哪裡，或者掌握有助於讓她平安回家的信息，」她的丈夫克里斯·希利亞德（Chris Hillyard）在一份聲明中說，「儘管過去兩周數百名志願者付出了不懈努力，我們仍在尋找答案。屋崙警察局（OPD）繼續跟進線索，我們希望這筆懸賞能鼓勵任何掌握信息的人挺身而出。」

希利亞德夫婦共同經營法利咖啡（Farley′s Coffee），該品牌在屋崙和舊金山均設有分店。艾米積極參與社區服務，目前擔任比德蒙東灣兒童合唱團（Piedmont East Bay Children′s Choir）董事會主席。她於3月25日失蹤的消息驚動了整個灣區，並引發了大規模的搜尋行動。

警方表示，目前沒有證據表明存在他殺或犯罪行為。

克里斯希利亞德上周向「紀事報」透露，妻子近期因一位親密家庭朋友和家中愛犬的離世而深陷悲痛，同時還需全心照料近親。他表示，妻子曾因抑鬱和焦慮被開具藥物，並補充說她失蹤時「正在努力康復，並採取一切正確措施療愈身心」。

「她失蹤的原因實在無法解釋，」他告訴紀事報，「她既沒有留下遺書，也沒有任何其他線索。」

他表示，失蹤當天，他和妻子在家共進早餐後，妻子便前往核桃溪（Walnut Creek）參加心理治療。信用卡消費記錄顯示，她乘坐BART往返於核桃溪。

據他引述鄰居家監控錄像稱，她於下午1時左右回家後，曾帶狗散步。返家途中，她與一位鄰居交談過。

他表示，自己下午3時15分左右回到家，發現她的車鑰匙、手機、錢包和手提包都放在廚房檯面上。

警方表示，下午4時30分左右，監控錄像捕捉到她在Dimond Park附近的影像，該公園位於Dimond Canyon峽谷山腳及徒步小徑旁。該公園距離他們位於屋崙Cleveland Heights社區Radnor路的住所約兩哩，靠近美麗湖（Lake Merritt）。

包括親友在內的志願者們已搜尋了她常去的地方，包括屋崙山附近的小徑。

艾米身高5呎4吋（約1.63米），體重120磅（約54公斤），金髮，琥珀色眼睛。警方和家屬呼籲知情者致電屋崙警察局失蹤人員科，電話號碼為510-238-3641。

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