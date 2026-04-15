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市議員陳小焱 提案設舊金山公共銀行

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市議員陳小焱推動設立舊金山公共銀行。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議員陳小焱推動設立舊金山公共銀行。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員陳小焱（Chyanne Chen）14日提出憲章修正草案起草動議，計畫成立「市政金融公司」與「公共銀行」，希望透過城市自有金融工具，為可負擔住房、小商業發展及氣候永續提供資金支持。該提案預計於2026年11月交由選民表決。

陳小焱表示，舊金山長期面臨住房負擔能力不足、小商業生存壓力以及氣候投資需求等挑戰，而公共銀行將為城市提供新的融資方式，協助解決這些長期問題。

她說：「舊金山需要更大膽的解決方案，這正是推動更公平經濟復甦的時機。」未來若設立公共銀行，市府可將收益再投資於本地社區，形成資金循環。

市議會早在2021年成立「再投資工作小組」，由市府主計長、財政官及金融、住房、小商業與環境領域專家組成，負責制定相關計畫。該小組已完成治理架構、商業計畫與可行性研究，並於2023年獲市議會通過。

此次憲章修正，將把相關規畫正式制度化，包括設立監督、審查與制衡機制，確保公共資金運用透明並保障市民利益。

根據規畫，未來公共銀行將由專業銀行人士負責營運，並由市財政官、主計長、市府律師、市長及市議會共同參與任命與監督。

根據2025年全市民調，約67%的潛在選民支持設立公共銀行；若優先投資再生能源，支持度更提高至69%。顯示該政策在選民間具有一定基礎。

支持者指出，公共銀行並非新概念。北達科他州銀行（Bank of North Dakota）自1919年運作至今，長期為州政府創造收益，並在2008年金融危機及2020年疫情期間維持穩定，成為重要參考案例。

目前包括紐約，以及加州的洛杉磯、東灣、沙加緬度與中海岸等地，也都在研究或推動類似模式。 

對華人社區而言，該提案若通過，未來是否能真正協助小型商家取得貸款、降低融資門檻，以及是否能加速華埠與日落區等地的可負擔住房開發，將是觀察重點。部分業界人士也關心公共銀行的風險控管與資金運作模式，是否會對市府財政帶來新的壓力。

陳小焱表示，將持續與市議會及社區合作，完善提案內容，並推動於2026年11月大選交由選民決定。

舊金山 加州 華埠

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