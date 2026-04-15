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附加賽對快艇 勇士教頭控制主將出場時間 年輕球員成關鍵

記者王子涵╱舊金山報導
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勇士本季飽受傷病困擾，柯瑞長期受到膝傷影響，休戰近三分之一賽季；周三的首場附加賽...
勇士本季飽受傷病困擾，柯瑞長期受到膝傷影響，休戰近三分之一賽季；周三的首場附加賽中將控制出場時間。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）13日表示，柯瑞（Stephen Curry）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）三人，將在本周三對陣洛杉磯快艇的附加賽中控制出場時間，預計不會超過40分鐘。

由於勇士隊位列第十，居四支參與附加賽球隊的最後，失去了主場優勢，首場附加賽將於快艇主場洛杉磯Intuit Dome進行。附加賽賽制是單場淘汰的生死戰，勇士若想取得晉級季後賽名額，需客場連勝兩場。若首站敗於快艇，則宣告本季告終。

兩隊才剛在例行賽最終戰交手，勇士以110比115不敵快艇。快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）休戰，而柯瑞出場29分鐘，拿下全場最高24分。

勇士本季飽受傷病困擾，柯瑞長期受到膝傷影響，休戰近三分之一賽季。而巴特勒（Jimmy Butler）則於1月初遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂，提前報銷。霍福德因小腿傷勢缺陣一段時間，格林與波辛吉斯亦持續受到背部不適影響。

被提上首發的年輕小將也無法幸免，穆迪（Moose Moody）3月底遭受左膝髕腱撕裂賽季報銷；中鋒Quinten Post因腳部傷勢，也缺席近兩個月的所有比賽。發展聯盟球員LJ Cryer也在4月的比賽中，膝蓋扭傷而無緣附加賽。

面對核心陣容年齡偏高與傷勢頻出的情況，勇士本季持續採取「負荷管理」（load management）策略，附加賽亦不例外。科爾指出，即便是關鍵戰役，球隊仍需在競爭與健康之間取得平衡。

NBA常規賽82場的賽制，是全球職業籃球聯盟賽程密度最高的賽事之一，柯爾呼籲聯盟縮短賽季多年。他早在3月便表示，現行82場例行賽對球員負擔過重，「我知道這在聯盟辦公室可能不受歡迎，但我們應該減少大約10場比賽，讓聯盟更健康、更具競爭力。」

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）在例行賽尾聲選擇輪休，以備戰附加賽。本季他繳出生涯新高的場均27.9分，外加6.4籃板與3.6助攻，並出賽68場，為近年相對健康的一季。

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