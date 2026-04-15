全美大學排名聖荷西州大躍居第2 成科技業人才搖籃

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

在矽谷 進入科技業的門檻，正由名校導向轉為技術能力與實作指標，學歷光環的影響力相對下降。根據NBC灣區新聞 報導，科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西 州立大學（SJSU）在全美名列第二，僅次於麻省理工學院（ MIT ），這項結果也讓這所長期被視為區域型公立大學的學校，在科技人才培養上的實力受到關注。

不同於傳統大學排行榜，這份榜單並非依照名氣或錄取率，而是根據學生在程式設計與技術測驗中的實際表現進行評比。現今企業在招聘時，更青睞求職者是否具備實際解決問題的能力，而不再單純以學歷作為唯一的篩選依據。

受訪學生表示，在矽谷求學帶來更多實習與面試機會，但也因為競爭激烈，必須持續強化技術能力與面試準備。校方教師則指出：課程設計強調與產業接軌，透過專案與實作訓練，讓學生在畢業前就具備一定的實務經驗。

位於矽谷核心的聖荷西州大，便在這樣的趨勢下展現優勢，相較部分私立名校較高的學費門檻，公立體系提供相對可負擔的就學成本；同時學校長期與科技產業保持密切互動，透過大量實作導向課程與實習機會，強化學生的實戰能力，提前累積經驗。這種「高性價比」的培養模式，讓學生畢業後銜接職場更加順暢，也讓學校在就業導向的評比中表現突出。

在全球科技產業高度集中的灣區，人才培養與企業需求之間的連動更加明顯，隨著業界持續強調實作能力與即戰力，類似與產業緊密接軌的學校，正逐步在科技人才版圖中占據更重要的位置。