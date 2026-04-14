搭BART去機場貴 主因年租金250萬 政府促重談協議

灣區捷運前往舊金山國際機場的票價長期高於一般路段，其中每趟約5.51元的附加費引發乘客不滿。(取自BART官方臉書)

灣區捷運（BART）前往舊金山 國際機場（SFO）的票價長期高於一般路段，其中每趟約5.51元的附加費引發乘客不滿。對此，BART回應稱，主因在於須向機場支付高額「租金 」。

所謂租金，是指BART每年須向機場方面支付約250萬元，以換取列車進入位於國際航廈內的車站運營權。該車站由機場耗資約2億元建設，並自設施啟用以來以長期租賃形式提供給BART使用，原協議預計為期50年。

然而，隨著疫情 後通勤模式轉變與遠程辦公普及，灣區公共交通客流量持續低迷，BART財務壓力日益加劇。區域交通規畫機構MTC於3月31日發布的財務效率評估草案指出，現行租賃條款已對財務緊張的BART構成負擔，建議與機場方面重新談判，以更合理反映雙方成本與收益。

該報告同時檢視包括舊金山交通局（SFMTA）、AC Transit與Caltrain在內的多個交通機構，指出疫情後客流「結構性下滑」，導致整體收入難以恢復。區域政策制定者正推動於11月透過銷售稅提案為公共交通紓困，但同時要求各機構提高營運效率、削減不必要開支。

分析指出，若BART與機場能重新協商租金條件，未來有望降低乘客往返機場的附加費，緩解長期以來的票價壓力。