我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

搭BART去機場貴 主因年租金250萬 政府促重談協議

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區捷運前往舊金山國際機場的票價長期高於一般路段，其中每趟約5.51元的附加費引...
灣區捷運前往舊金山國際機場的票價長期高於一般路段，其中每趟約5.51元的附加費引發乘客不滿。(取自BART官方臉書)

灣區捷運（BART）前往舊金山國際機場（SFO）的票價長期高於一般路段，其中每趟約5.51元的附加費引發乘客不滿。對此，BART回應稱，主因在於須向機場支付高額「租金」。

所謂租金，是指BART每年須向機場方面支付約250萬元，以換取列車進入位於國際航廈內的車站運營權。該車站由機場耗資約2億元建設，並自設施啟用以來以長期租賃形式提供給BART使用，原協議預計為期50年。

然而，隨著疫情後通勤模式轉變與遠程辦公普及，灣區公共交通客流量持續低迷，BART財務壓力日益加劇。區域交通規畫機構MTC於3月31日發布的財務效率評估草案指出，現行租賃條款已對財務緊張的BART構成負擔，建議與機場方面重新談判，以更合理反映雙方成本與收益。

該報告同時檢視包括舊金山交通局（SFMTA）、AC Transit與Caltrain在內的多個交通機構，指出疫情後客流「結構性下滑」，導致整體收入難以恢復。區域政策制定者正推動於11月透過銷售稅提案為公共交通紓困，但同時要求各機構提高營運效率、削減不必要開支。

分析指出，若BART與機場能重新協商租金條件，未來有望降低乘客往返機場的附加費，緩解長期以來的票價壓力。

舊金山 租金 疫情

上一則

台灣第一人 段智敏玩溜溜球 勇闖太陽馬戲團

下一則

舊金山女控ChatGPT助長前男友妄想 告OpenAI促禁用

延伸閱讀

三谷地區擬建鐵路連接灣區通勤 可望2028年動工

三谷地區擬建鐵路連接灣區通勤 可望2028年動工
舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門

舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門
紐約免費公車外 華裔學者提「更值的10億元」地鐵、住房案

紐約免費公車外 華裔學者提「更值的10億元」地鐵、住房案
加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討

加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討
超級盃熱潮 未顯著提振灣區機場客流量

超級盃熱潮 未顯著提振灣區機場客流量

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費